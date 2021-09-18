Новости

Видео: Как в Сочи ветераны войны голосуют на дому 18:18
На участке в Петергофе проголосовала 100-летняя избирательница 17:55
"Талибан" принял закон о лишении узбекского языка статуса официального 17:52
Иностранцы оценили, насколько свободно проходят выборы в Крыму 17:48
ЦИК подготовил опровержение данных "Голоса" об ущемлении избирательных прав 17:46
200 звонков от граждан поступили на горячую линию избиркома в Подмосковье 17:34
Явка на выборах в Подмосковье превысила 22 процента 17:12
Как проголосовать, если неожиданно поднялась температура 17:10
В Сочи впервые проголосуют пять тысяч молодых избирателей 16:57
Общественный штаб: В Москве видеонаблюдение на выборах полностью исправно 16:42
Власти Франции заявили о подрыве доверия всей Европы к Австралии 16:40
В Мордовии запустили онлайн-флешмоб #ГолосуйЗаМной 16:40
Собянин провел технический пуск участка Большого кольца метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" 16:29
ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ о возможных нарушениях на выборах 16:23
Многодетная мать выиграла квартиру на выборах в Тюмени 16:22
Регулятор США не рекомендовал третью дозу вакцины для возрастов 16+ 16:19
Дубль Агаларова принес волевую победу "Уфе" над "Химками" 16:15
В КЧР на выборах в Госдуму проголосовал председатель совета старейшин 15:58
Народный артист России Игорь Бутман проголосовал в Сочи 15:56
Свердловский губернатор пришел проголосовать, несмотря на травму ноги 15:26
1,5 миллиона москвичей проголосовали онлайн 15:21
На юге России более тысячи человек пополнили боевой армейский резерв 15:08
ЦИК: Явка на онлайн-голосовании превысила 70% 15:08
Минцифры: На дистанционном голосовании явка составила более 76% 14:58
Памфилова - об оценках "Голоса": Их "карта нарушений" покраснела от стыда за вранье 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 17:48
Рубрика: Власть

Иностранцы оценили, насколько свободно проходят выборы в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Международные наблюдатели и эксперты находящиеся в Крыму, оценили насколько свободно и демократично проходят выборы в республике. Иностранцы не нашли на полуострове нарушений и признаков давления на избирателей, о чем сообщили на пресс-конференции в Симферополе.

Фото: Скриншот видео sova.info
В Самаре эксперт из Италии рассказала, чем отличаются выборы в РФ

По словам наблюдателя из Сербии Душана Петровича, на всех избирательных участках, где он побывал, никаких нарушений не обнаружено. "Везде соблюдается противоэпидемический режим, есть средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции, соблюдается дистанция", - сказал эксперт.

Но наибольшее впечатление на него произвела система электронного голосования, которую он впервые увидел в Крыму. Петрович признался, что позавидовал российским избирателям, которые могут воспользоваться такими современными техническими новшествами. "Если я правильно понимаю, это система "Выбор", - сказал Душан Петрович. - И это то, о чем я буду докладывать в своей стране, потому что в Сербии нет такой системы".

По мнению наблюдателя из Франции Ламбера Джерома, выборы в Крыму проходят свободно, без каких-либо нарушений или давления на избирателей. "Остается еще один день голосования, но исходя из того, что мы уже видели в первые два дня, нет никаких оснований полагать, что на крымчан оказывается какое-либо давление или предпринимаются попытки такого давления", - заявил Джером.

Отметим, что в Крыму находится группа международных наблюдателей, в том числе представители Франции. Французский депутат Жером Ламбер в Крыму уже в четвертый раз, вместе с ним в республике работает экс-депутат парламента Франции Мишель Вуазен. Всего в РК приехали три международных наблюдателя и шесть иностранных экспертов.

В Крыму оценили санкции Украины из-за выборов в Госдуму
В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей
В ЦИК обещали прислушаться к предложениям по видеонаблюдению
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств