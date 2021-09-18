Иностранцы оценили, насколько свободно проходят выборы в Крыму

Международные наблюдатели и эксперты находящиеся в Крыму, оценили насколько свободно и демократично проходят выборы в республике. Иностранцы не нашли на полуострове нарушений и признаков давления на избирателей, о чем сообщили на пресс-конференции в Симферополе.

По словам наблюдателя из Сербии Душана Петровича, на всех избирательных участках, где он побывал, никаких нарушений не обнаружено. "Везде соблюдается противоэпидемический режим, есть средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции, соблюдается дистанция", - сказал эксперт.

Но наибольшее впечатление на него произвела система электронного голосования, которую он впервые увидел в Крыму. Петрович признался, что позавидовал российским избирателям, которые могут воспользоваться такими современными техническими новшествами. "Если я правильно понимаю, это система "Выбор", - сказал Душан Петрович. - И это то, о чем я буду докладывать в своей стране, потому что в Сербии нет такой системы".

По мнению наблюдателя из Франции Ламбера Джерома, выборы в Крыму проходят свободно, без каких-либо нарушений или давления на избирателей. "Остается еще один день голосования, но исходя из того, что мы уже видели в первые два дня, нет никаких оснований полагать, что на крымчан оказывается какое-либо давление или предпринимаются попытки такого давления", - заявил Джером.

Отметим, что в Крыму находится группа международных наблюдателей, в том числе представители Франции. Французский депутат Жером Ламбер в Крыму уже в четвертый раз, вместе с ним в республике работает экс-депутат парламента Франции Мишель Вуазен. Всего в РК приехали три международных наблюдателя и шесть иностранных экспертов.