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18.09.2021 10:14
Рубрика: Власть

Крымские татары оценили идею Киева изменить их алфавит

Текст: Сергей Винник

Крымским татарам безразличны идеи Киева относительно изменений в национальном алфавите народа. Такое мнение РИА Новости высказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров комментируя инициативу властей Украины перевести национальный алфавит крымских татар с кириллицы на латиницу.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Крымские татары живут в России, и им безразличны подобные инициативы киевских властей, - сказал Эйваз Умеров. - Никакой необходимости и смысла в изменении алфавита нет. Это уже не актуально. Когда-то у нас была латиница, но... сейчас вся система образования - на кириллице.

Умеров отметил, что в Крыму проживает абсолютное большинство крымских татар - около 300 тысяч человек, тогда как на Украине живут примерно 10-15 тысяч крымских татар.

Ранее правительство Украины обнародовало свои планы отказаться от кириллицы в алфавите крымских татар и перевести его на латиницу. По мнению авторов инициативы, латинице в большей степени передает фонетику тюркских языков. При этом, по данным украинских СМИ, после 2014 года Украина не раз прекращала издание любых книг на крымско-татарском языке за счет бюджета, ссылаясь на дефицит средств.

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