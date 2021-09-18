Народный артист России Игорь Бутман проголосовал в Сочи

В субботу в Зимнем театре на избирательном участке проголосовал известный российский саксофонист, лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Игорь Бутман. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Выборы - это очень важное событие, - отметил Игорь Бутман. - Несмотря на загруженность и плотный рабочий график, мы все должны найти время, чтобы отдать свой голос на выборах, и тем самым решить судьбу нашей страны и российского народа. Сегодня я в Сочи. И в сложном концертном расписании я нашел двадцать минут времени, чтобы прийти на участок и проголосовать. Я призываю сочинцев последовать моему примеру и выполнить свой гражданский долг.

Игорь Бутман приехал в Сочи для участия в Sochi Jazz Festival, который уже в 12-й раз проходит на курорте.

Кстати, Игорь Бутман воспользовался технологией "Мобильный избиратель". Заявление о голосовании по месту нахождения можно было подать в территориальной избирательной комиссии, избирательном участке, офисе МФЦ или через портал "Госуслуги". Эта технология достаточно востребована на курорте. Ей уже воспользовались около 37 тысяч избирателей.

Всего в Сочи с 17 по 19 сентября открыты 238 избирательных участков. Избиратели смогут проголосовать в любой удобный для них день с 08.00 до 20.00 на своем избирательном участке либо на дому, предварительно подав соответствующее заявление.