"РГ" проверила, сколько занимает онлайн-голосование

Ростовская область вошла в число регионов, где стало возможно проголосовать дистанционно. Корреспондент "РГ" решила проверить доступность этой услуги.

На самом деле это очень удобно для меня, поскольку регистрация у меня в другом районе города, и ехать из одного конца в другой не всегда хочется.

Зарегистрировалась я в положенные сроки, поскольку портал Госуслуг любезно прислал мне письмо-напоминание, когда это можно сделать. Несколько кликов - и моя заявка была принята.

Еще в среду, за два дня до начала голосования, мне снова пришло письмо от Госуслуг - с краткой и ясной инструкцией, как принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Тут же была дана ссылка на портал vybory.gov.ru.

Цифровой помощник запросил права на просмотр моих данных и предупредил, что при открытии бюллетеня на компьютере я не смогу повторно открыть его, скажем, на телефоне. Это сразу исключает возможность проголосовать дважды.

После знакомства с техническими условиями проведения ДЭГ меня перевели в анонимную зону для обеспечения тайны голосования. Потом предоставили бюллетени, где мне осталось лишь поставить галочку напротив выбранной фамилии кандидаты и партии.

Мой выбор был сделан.