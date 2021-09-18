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18.09.2021 09:34
Рубрика: Власть

"РГ" проверила, сколько занимает онлайн-голосование

Текст: Лариса Ионова

Ростовская область вошла в число регионов, где стало возможно проголосовать дистанционно. Корреспондент "РГ" решила проверить доступность этой услуги.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Явка на онлайн-голосование в регионах превысила 50%

На самом деле это очень удобно для меня, поскольку регистрация у меня в другом районе города, и ехать из одного конца в другой не всегда хочется.

Зарегистрировалась я в положенные сроки, поскольку портал Госуслуг любезно прислал мне письмо-напоминание, когда это можно сделать. Несколько кликов - и моя заявка была принята.

Еще в среду, за два дня до начала голосования, мне снова пришло письмо от Госуслуг - с краткой и ясной инструкцией, как принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Тут же была дана ссылка на портал vybory.gov.ru.

Цифровой помощник запросил права на просмотр моих данных и предупредил, что при открытии бюллетеня на компьютере я не смогу повторно открыть его, скажем, на телефоне. Это сразу исключает возможность проголосовать дважды.

После знакомства с техническими условиями проведения ДЭГ меня перевели в анонимную зону для обеспечения тайны голосования. Потом предоставили бюллетени, где мне осталось лишь поставить галочку напротив выбранной фамилии кандидаты и партии.

Мой выбор был сделан.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Единый день голосования-2021

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