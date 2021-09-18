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18.09.2021 18:45
Рубрика: Власть

"РГ" выяснила, где в Сочи смогут проголосовать люди с ОВЗ

Текст: Ирина Белова
Фото: Ирина Белова/РГ Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Ирина Белова/РГ

Некоторые сочинские избирательные участки приспособлены для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Корреспондент "РГ" в субботу пообщалась с одним из таких избирателей.

Фото: Избирательная комиссия Астраханской области
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Сочинец Александр Ермолов приехал на избирательный участок № 4614, расположенный в арт-медиа-центре "Родина" Центрального района, на инвалидной коляске-самокате.

- Мой участок находится в детском саду, где голосование проходит на втором этаже, куда я физически не смог бы добраться самостоятельно, - рассказал он. - Поэтому переподкрепился на другой и специального приехал сюда, где есть пандус. В принципе мне достаточно этой опции, чтобы беспрепятственно проголосовать.

По информации пресс-службы администрации Сочи, на 83 участках используется специальное оборудование для слабовидящих - лампы, увеличительные стекла, а на 49 применяются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению.

Также 233 избирательных участка оборудованы настольными ширмами и специальными кабинками для избирателей, заполняющих избирательные бюллетени сидя.

Как рассказала "РГ" председатель избирательного участка № 4614 Светлана Тедорашвили, к их участку прикреплены 1340 избирателей, из которых пока только 50 человек уже проголосовали или собираются голосовать на дому.

- На наш участок приходят и малоподвижные, и слабовидящие - для всех здесь созданы необходимые условия, - отметила она.

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