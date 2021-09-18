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18.09.2021 09:01
Рубрика: Власть

В Астраханской области явка в первый день выборов составила свыше 14%

Текст: Наталья Коротченко

В первый день голосования в Госдуму в Астраханской области явка составила более 105 тысяч человек или 14,57% избирателей, - сообщили в облизбиркоме.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В регионе 17-19 сентября также проводятся выборы в Областную Думу и избирательные кампании муниципального уровня - жители выбирают главу Ахтубинского района, пяти поселений, депутатов районных и сельских советов.

В ряде муниципалитетов в эти дни проходят праздничные мероприятия. В Знаменске, который является особой территорией - закрытым административно-территориальным образованием и большую часть избирателей составляют военнослужащие, работает выставка военной техники на площади Королева и полевая кухня в парке Дома офицеров.

Всего в регионе 572 постоянных избирательных участка, а также 16 временных: в больницах и диспансерах, на буровых платформах, железнодорожном вокзале.

На выборах работают 3057 наблюдателей. Кроме того, за избирательным процессом в онлайн-режиме следят 50 сотрудников Центра общественного наблюдения: здесь установлены экраны, на которые транслируется изображение с камер видеонаблюдения на участках.

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