В Ялте на выборах проголосовал "конь в пальто"

Житель Ялты в маске коня накануне проголосовал на избирательном участке № 514. Мужчина явился в маске коня, в коричневой дубленке, черных брюках и белых кроссовках. Стоит отметить, что в Ялте сейчас 26 градусов тепла.

Появление необычного избирателя вызвало радостное оживление присутствующих, многие принялись тут же снимать эпатажного гражданина.

- Такие разные избиратели Ялты, - написала мэр Янина Павленко на своей странице в Facebook. - На 535 участке проголосовали молодожены Артур и Татьяна Голубенковы (совет да любовь), на 514 - конь в пальто (без комментариев).

Отметим, в Крыму второй день голосования проходит без происшествий. По итогам первого дня стало известно, что на избирательные участки в республике пришли 24 процента крымчан, имеющих право голоса.