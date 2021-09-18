В Калмыкии сообщили о явке избирателей в первый день голосования

В первый день голосования в Калмыкии участие в выборах депутатов в Госдуму РФ приняли более 19 процентов избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии республики.

"Нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не зарегистрированы", - отметила секретарь избирательной комиссии Республики Калмыкия Наталья Федорченко.

Также в избиркоме напомнили, что впереди еще два дня голосования.

"Участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме, они обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, а также всеми технологическими средствами", - сообщила Наталья Федорченко.