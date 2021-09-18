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18.09.2021 08:57
Рубрика: Власть

В Крыму оценили санкции Украины из-за выборов в Госдуму

Текст: Сергей Винник

Вице-спикер Государственного совета Крыма Владимир Бобков назвал комичными санкции Украины, вводимые Киевом за организацию выборов в Крыму. По его мнению, кандидатам от партий в республике они только предадут спортивной злости, передает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Реакцию Киева на проведение выборов в Крыму Бобков назвал предсказуемой и комичной. По его мнению, Украина окончательно поставила себя в позу государства, обиженного на весь остальной мир.

- Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН, - сказал вице-спикер парламента Крыма.

При этом, отметил он, все понимают, что никаких последствий для кандидатов и партий эти заявления СНБО и МИД Украины иметь не будут. Самим же кандидатам демарши официального Киева только предадут спортивной злости. Уже в статусе депутатов , считает Бобков, крымчане будут работать более мотивировано и энергично.

Накануне в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против организаторов избирательного процесса в Государственную думу РФ на территории Крыма и Донбасса. При этом выбору в Госдуму на территории Донецкой народной республики на проводятся. В Крыму в первый день голосования 17 сентября на избирательные участки пришли 24 процента крымчан имеющих право голоса.

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