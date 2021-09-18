В Ростове на выборах в Госдуму проголосовала 100-летняя учительница

Ростовчанка Елизавета Ивановна Радченко приняла участие выборах в Государственную думу. Об этом "РГ" сообщили в региональном Избиркоме.

Избирательнице, которая отметила вековой юбилей 1 сентября, урну для голосования принесли домой. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе, а в прошлом работала школьным учителем и подрабатывала в детском саду.

Пожилая женщина пережила все тяготы Великой Отечественной войны, в которую лишь чудом выжила. Сегодня гордится тем, что в день рождения получила поздравление от президента России.