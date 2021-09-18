В Ростовской области подведены итоги первого дня голосования

В Ростовской области 17 сентября приняли участие в выборах в Государственную Думу РФ 388 732 избирателя - 12,7 % от общего числа (без учета проголосовавших дистанционно). Об этом официально сообщает избирательная комиссия Ростовской области.

К слову, среди проголосовавших - 100-летняя ростовчанка Елизавета Радченко, чудом спасшаяся в годы Великой Отечественной войны и всю жизнь проработавшая в системе образования.

Во второй день голосования 18 сентября избирательные участки будут открыты до 20 часов.

Донской Избирком напоминает, жителям Ростовской области доступны три способа голосования: на избирательном участке, на дому, а также посредством дистанционного электронного голосования.