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18.09.2021 15:12
Рубрика: Общество

В Волгограде умер 97-летний участник Сталинградской битвы

Текст: Тимур Алиев
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде сегодня на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, подполковник в отставке Гафуров Хамзя Ибрагимович. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Хамзя Гафуров в 1942 году был призван в войска НКВД и направлен на передовую под Сталинград, где защищал город от немецко-фашистских войск. Впоследствии служил в составе конвойного полка, в задачу которого входила борьба с мародерством, охрана и патрулирование, сопровождение и доставка военнопленных в другие регионы страны.

После окончания войны мужчина продолжил службу во внутренних войс. Демобилизовался в 1973 году.

За боевые заслуги Хамзя Гафуров награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.".

Имя ветерана Великой Отечественной войны с 2017 года носит кадетский полицейский класс лицея №6 Ворошиловского района Волгограда.

Соболезнование родным и близким героя выразили руководство, личный состав и члены совета ветеранов регионального ГУ МВД.

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