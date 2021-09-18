В Волгограде умер 97-летний участник Сталинградской битвы

В Волгограде сегодня на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, подполковник в отставке Гафуров Хамзя Ибрагимович. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Хамзя Гафуров в 1942 году был призван в войска НКВД и направлен на передовую под Сталинград, где защищал город от немецко-фашистских войск. Впоследствии служил в составе конвойного полка, в задачу которого входила борьба с мародерством, охрана и патрулирование, сопровождение и доставка военнопленных в другие регионы страны.

После окончания войны мужчина продолжил службу во внутренних войс. Демобилизовался в 1973 году.

За боевые заслуги Хамзя Гафуров награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.".

Имя ветерана Великой Отечественной войны с 2017 года носит кадетский полицейский класс лицея №6 Ворошиловского района Волгограда.

Соболезнование родным и близким героя выразили руководство, личный состав и члены совета ветеранов регионального ГУ МВД.