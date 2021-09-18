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18.09.2021 14:35
Рубрика: Власть

Белоярский район Югры вышел в лидеры по явке избирателей

Текст: Анастасия Ландышева
В Югре продолжается кампания, получившая название "большие выборы", в ходе которой югорчане должны оставить голоса за депутатов государственной, окружной, тюменской дум, представительных органов местного самоуправления и глав городских и сельских поселений. Таким образом, будет предрешена политическая судьба 365 кандидатов.
Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com
Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com

На утреннем брифинге с журналистами председатель окружного избиркома Денис Корнеев отчитался: к 10.00 18 сентября в Югре уже проголосовали более 244,7 тысяч человек, что составляет 21,27 процента от общего числа избирателей автономного округа. Лидером по итогам первого дня стал Белоярский район с явкой 43,62 процента. Низкую явку показал Сургут - 12,47 процента. "Это традиционная для нашего округа ситуация: Белоярский сходу вырывается вперед, Сургут набирает обороты постепенно", - подчеркнул Корнеев.

Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com
За голосованием в Югре следят пять тысяч наблюдателей

Второй день выборов начался в спокойном режиме: накануне открытия участков общественные наблюдатели проверили пломбы на сейфпакетах на случай повреждений, но нарушений не зафиксировали. Вечером они отследят выемку и отправку бюллетеней на ответственное хранение. Проверка на входе в участки температуры избирателей, выдача средств индивидуальной защиты - все соблюдается.

Представители Центра общественного наблюдения (ЦОН), устроенного в Ханты-Мансийске, рассказали, что благодаря возможности оценки процесса выборов не только в живую, но и через мониторы, можно оперативно разрешать возникающие ситуации. В распоряжении наблюдателей - перемотка видеозаписей, акцент на тех или иных участках.

- За весь первый день нарушений, которые бы повлияли на результаты избирательного процесса, не выявили. На дежурство вышли сразу 85,5 процента обученных специалистов. Они знают свою работу, - отметили в ЦОН.

Одним из самых распространенных вопросов от избирателей в эту насыщенную кампанию является вопрос по возможности проголосовать за депутатов Госдумы в один день, а за депутатов остальных дум - в другой день. "Желание не возбраняется", - говорят в Центре.

За соблюдением избирательных прав граждан в дни голосования в Югре традиционно следит мониторинговая рабочая группа по осуществлению наблюдения и общественному контролю. Ее создали еще пять лет назад. Деятельность этого органа охватывает маломобильных граждан, пожилых людей.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
До труднодоступных поселений Югры будут ходить суда нового поколения

Специалисты следят за досрочным голосованием в труднодоступной местности. Вчера рабочая группа оценила ситуацию в Ханты-Мансийском районе.

- Я бываю в деревне Шапша на всех видах голосования, - отметила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. - Здесь также проживают особые граждане со своими потребностями. Условия для них тоже должны быть особыми, обеспечивающими сохранность здоровья. Все устроено правильно, в соответствии с законодательством: голосование тайное, нет давления на избирателей.

Кстати, опыт югорчан по работе группы подхватили уполномоченные и в других регионах страны.

- Рады, что наше начинание пригодилось, - прокомментировала Стребкова.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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