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18.09.2021 09:52
Рубрика: Власть

Челябинский губернатор проголосовал в родной школе

Текст: Михаил Пинкус

Глава Челябинской области Алексей Текслер проголосовал на избирательном участке в школе № 92 Металлургического района Челябинска, в которой когда-то пошел в первый класс.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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- Выборы депутатов Госдумы - это важнейшее общественно-политическое событие в жизни нашей страны, - отметил глава региона. - Им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны, причем не только на ближайшие пять лет, но и на более далекую перспективу.

В родной школе Алексей Текслер предпочитает голосовать с момента назначения на пост челябинского губернатора. По традиции на избирательный участок он пришел вместе с супругой Ириной и выразил надежду, что победу одержат сильные, опытные, профессиональные люди, ответственные за будущее региона и страны, призвав земляков проголосовать именно за таких кандидатов.

Стоит отметить, что явка по итогам первого дня голосования в регионах УрФО оказалась довольно высокой. В Челябинской области по данным на 20.00 проголосовали 15,23 процента избирателей. В Югре - 230 028 человек, что составляет 19,85 процента от общего количества голосующих. "Лидером по явке стал Белоярский район: 42,29 процента. Наименьшая активность в Сургуте - 11,57 процента", - передает избирком автономного округа.

В Тюменской области, по словам председателя избирательной комиссии региона Игоря Халина, проголосовали 185 836 жителей, это 20,92 процента". Среди западносибирских территорий отличился Ишим, где явка достигла 27,7 процента.

В Свердловской области к восьми вечера бюллетени заполнили 20,04 процента населения.

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