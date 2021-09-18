Многодетная мать выиграла квартиру на выборах в Тюмени

Мать шестерых детей из Тюмени выиграла квартиру в викторине "Тюменская осень", правильно ответив на два вопроса об истории своего региона, сообщили в субботу в региональном оперативном штабе.

Отмечается, что отбор участников викторины начали на избирательных участках, и продолжили ее по телефону из прямого эфира студии.

- Было сделано 30 звонков. Пять тюменцев стали счастливыми обладателями суперподарков: автомобиля, наушников, холодильника, телевизора. Анна, мама шестерых детей, ответила на два вопроса и получила в подарок квартиру", - сообщили в оперативном штабе.

Стоит отметить, что жители Урала традиционно активны на выборах. В Свердловской области на 15.00 второго дня голосования явка составила 27,93 процента избирателей. В Югре на это же время голоса отдали 27,41 процента (лидером стал Нефтеюганский район с показателем в 57,17 процента проголосовавших). В Курганской области - 27,37 процента. В Челябинской области в выборах приняли участие 22,97 процента голосующего населения.

Точными данными по Тюменской области в избиркоме пока не располагают. Однако на утро субботы явка составляла 20,92 процента.