Омбудсмен оценила организацию выборов на Южном Урале

Региональный уполномоченный по защите прав человека Юлия Сударенко дала оценку проведению голосования на выборах депутатов Госдумы в Челябинской области. По ее словам, система видеонаблюдения, которой в этом году оборудованы избирательные участки, полностью исключает возможность каких-либо нештатных ситуаций.

- С точки зрения открытости выборов, я думаю, большей прозрачности мы еще не видели, - рассказала омбудсмен. - Есть некоторые технические моменты, когда в ходе онлайн-мониторинга обнаруживаем урны вне зон охвата видеонаблюдением. Однако УИКи оперативно реагируют на замечания. Разговаривала на участках с наблюдателями от разных партий - только хорошие отзывы. На "горячую линию" каких-либо серьезных сигналов тоже пока не поступало.

К сожалению, не все так безоблачно с доступностью избирательных участков для маломобильных граждан. Многие из них находятся в типовых зданиях школ с высоким крыльцом. Однако, по словам Сударенко, и эта проблема решаема. Она лично присутствовала при инциденте, когда члены избирательной комиссии помогли подняться к входным дверям инвалиду-колясочнику. Там же, где это невозможно, а человек уже прибыл, идут к нему навстречу и выносят урну, которую члены УИК используют по вызовам граждан, заявивших о желании проголосовать вне избирательного участка. Важно сообщить об этом хотя бы за полчаса до прибытия на участок.

- Вчера вместе с военным прокурором Челябинского гарнизона Николаем Юрковым посмотрели, как организовано голосование для военнослужащих в городке училища штурманом, - рассказала Юлия Сударенко. - Там военные летчики, вопреки расхожему мнению о "голосовании строем", тоже приходили на участки в удобное для них время, в зависимости от полетного расписания. Кроме того, силами аппарата, провели мониторинг участков в ночное время. Они были опечатаны и находились под охраной. Свет в помещениях для видеонаблюдения не выключался. Стараюсь лично проверять любую поступающую информацию. Но пока никаких тревожных сигналов не было.

19 сентября омбудсмен собирается выехать в Златоуст, чтобы проверить, как голосуют арестованные в следственном изоляторе и проверить работу местного центра общественного наблюдения.