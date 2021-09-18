Свердловский губернатор пришел проголосовать, несмотря на травму ноги

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на избирательном участке в екатеринбургской гимназии № 104, несмотря на травму ноги, полученную незадолго до выборов. В гимназию он вошел, опираясь на трость, но в отличном настроении и призвал земляков последовать его примеру.

- Конечно, необычное голосование для меня: не хотел беспокоить родных, думал, снимут повязку. Но наши журналисты как всегда все узнали, уже и мама вчера звонила - пришлось объясняться, что с ногой. Но сегодня я здесь, и всех уральцев призываю прийти - от того, как мы проявим себя сегодня, придем или не придем, будет зависеть наша жизнь в ближайшие несколько лет, - сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил тщательную подготовку к проведению выборов в регионе и выразил надежду, что она сделает голосование организованным и открытым.

Стоит отметить, что жители Урала традиционно активны на выборах. В Свердловской области на 15.00 второго дня голосования явка составила 27,93 процента избирателей. В Югре на это же время голоса отдали 27,41 процента (лидером стал Нефтеюганский район с показателем в 57,17 процента проголосовавших). В Курганской области - 27,37 процента. В Челябинской области в выборах приняли участие 22,97 процента голосующего населения.