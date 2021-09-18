В ХМАО упал гидросамолет с двумя людьми на борту

В Ханты-Мансийском автономном округе выясняют обстоятельства падения гидросамолета. По предварительным данным, на его борту находилось два человека, сообщили в субботу в Уральской транспортной прокуратуре.

- Днем 18 сентября гидросамолет, по предварительной информации, совершил жесткую посадку в 85 километрах от города Советского вблизи озера Глубокое, - сообщили в надзорном ведомстве. - На борту воздушного судна находились два человека.

На место происшествия выехали представители прокуратуры и Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Прокуратурой будет организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, отметили в ведомстве.