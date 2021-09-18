Регулятор США не рекомендовал третью дозу вакцины для возрастов 16+

Консультативная группа FDA проголосовала против предоставления третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech для взрослых от 16 лет и старше. Но продолжается обсуждение, следует ли разрешать ревакцинацию, предоставив дополнительную дозу для пожилых людей.

Производители вакцины обратились в FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) с просьбой одобрить бустерную прививку через шесть месяцев после первой полной (из двух доз) вакцинации для всех, кому 16 лет и старше. Решение комитета FDA, а также решения, принятые CDC (Центрами по контролю и профилактике заболеваний), повлияют на то, будут ли бустеры доступны с 20 сентября, как планировала администрация президента США Джо Байдена, пишет The Washington Post.

Ранее в ВОЗ также заявляли, что на ревакцинации настаивают производители вакцин, заинтересованные в увеличении рынка сбыта своих продуктов. ВОЗ придерживается позиции, что здоровым молодым людям, уже получившим прививку, бустерная доза не нужна, а высвободившиеся объемы вакцины лучше перенаправить в страны, которые не имеют собственного производства вакцин и отстают в иммунизации.

Между тем, по информации The Washington Post, еще сотни миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech будут переданы в дар по всему миру после того, как администрация Байдена приобретет их. Официальное объявление об этом плане ожидается на следующей неделе. США уже закупили 500 миллионов доз для Covax (программа солидарности ВОЗ и ЮНИСЕФ, предусматривающая распределение вакцин в более бедных странах).