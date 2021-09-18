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18.09.2021 14:14
Рубрика: Экономика

Россияне назвали лучшие направления для поездки осенью

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, какие направления россияне предпочитают для осеннего отдыха.

Фото: Gettyimages
Продажа туров в Турцию, Грецию и на Кипр продлена на октябрь

Лидером по популярности стала Турция - туда осенью хотели бы отправиться 10,5% опрошенных. 8,3% считают идеальным осенним отдыхом поездку в Крым, а 6,9% предпочитают Абхазию. Чуть меньше, 6,3% туристов, хотели бы отправиться на Кавказ, Грузия и Кипр привлекают по 5,5% путешественников. На Алтай хотели бы поехать 4,8% опрошенных, Египет, Чехия и Италия набрали по 4% голосов.

Когда респондентов попросили рассказать об осеннем отпуске без учета географии, 12% сказали, что хотели бы оказаться на море. 7,5% больше привлекают горы, 5,5% готовы отправиться в любое место с теплым климатом, а 4,5% вполне устроит отпуск за городом или на даче.

Во время опроса, как передает RT, 63% предпочли новые локации, а 37% хотели бы еще раз отдохнуть в проверенных местах. Отправиться в другой город или страну на всю осень согласны 84% респондентов.

Ранее Ассоциация туроператоров России дала рекомендации россиянам, которые отправляются в Турцию.

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