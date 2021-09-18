Россияне назвали лучшие направления для поездки осенью

Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, какие направления россияне предпочитают для осеннего отдыха.

Лидером по популярности стала Турция - туда осенью хотели бы отправиться 10,5% опрошенных. 8,3% считают идеальным осенним отдыхом поездку в Крым, а 6,9% предпочитают Абхазию. Чуть меньше, 6,3% туристов, хотели бы отправиться на Кавказ, Грузия и Кипр привлекают по 5,5% путешественников. На Алтай хотели бы поехать 4,8% опрошенных, Египет, Чехия и Италия набрали по 4% голосов.

Когда респондентов попросили рассказать об осеннем отпуске без учета географии, 12% сказали, что хотели бы оказаться на море. 7,5% больше привлекают горы, 5,5% готовы отправиться в любое место с теплым климатом, а 4,5% вполне устроит отпуск за городом или на даче.

Во время опроса, как передает RT, 63% предпочли новые локации, а 37% хотели бы еще раз отдохнуть в проверенных местах. Отправиться в другой город или страну на всю осень согласны 84% респондентов.

Ранее Ассоциация туроператоров России дала рекомендации россиянам, которые отправляются в Турцию.