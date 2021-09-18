Ростовский балет показал на сцене Большого театра "Спартака"

На нынешний фестиваль "Видеть музыку" региональные театры - члены Ассоциации музыкальных театров России прибыли в Москву со своими лучшими спектаклями себя показать и на других посмотреть. Этот форум особенно важен для всех после затянувшегося пандемического антракта.
Первым был показан балет-блокбастер "Спартак" в хореографии Георгия Ковтуна в исполнении ростовской труппы. Партитура балета с обилием запоминающихся мелодий вошла в золотой фонд мировой музыкальной литературы. Сюиты из этого опуса украшают репертуар филармонических оркестров, а для балетмейстеров хачатуряновский "Спартак" - неиссякаемый источник вдохновения. Этот балет ставили мэтры советской хореографии Игорь Моисеев, Леонид Якобсон, Юрий Григорович. Именно знаменитой работе Григоровича суждено было стать визитной карточкой "золотого века" Большого театра, а Владимир Васильев в партии Спартака и Марис Лиепа в роли Красса по сей день остаются непревзойденными. "Спартак" Григоровича и сегодня украшает афишу главного театра страны, а его художественными идеями подпитываются хореографы новой генерации, создавая своих "Спартаков".
Автор ростовского спектакля Георгий Ковтун, ранее поставивший "Спартак" с живой тигрицей в Михайловском театре, а также в Казани и Новосибирске, за основу либретто взял исторический роман Рафаэлло Джованьоли. Не забыл постановщик и о трудах древнегреческого мыслителя Плутарха, описывавшего Спартака как полководца умного, бескомпромиссного и жестокого. Раскрыты многие купюры в партитуре Хачатуряна. Как в античном театре, в спектакль введен хор-комментатор действия, поющий на латыни на специально сочиненные вокальные тексты. Запели в спектакле Медуза Горгона - сопрано и Богиня Ника - меццо-сопрано. Появились и новые персонажи: предатель фракиец Крикс, гладиатор нубиец Пир, директор школы гладиаторов Арес. А художник-постановщик Вячеслав Окунев разделил сценическое пространство на танцевальный просцениум и возвышающиеся над ним трибуны с римской знатью.
Густонаселенный балет перенасыщен красками костюмов, гладиаторскими боями, вакханалиями, танцами распутных сатиров и соблазнительных гадитанок. За лирику отвечает Анастасия Сапрон, исполняющая партию Валерии, возлюбленной Спартака. Куртизанка Эгина (Екатерина Кужнурова) взяла на себя львиную долю технической составляющей: изобилие трюков, включающих фуэте, и сложных акробатических поддержек, которые она исполняет бесстрашно.
Хореограф сделал акцент на силовом мужском танце на пределе физических и технических возможностей тела. Огромная нагрузка падает на исполнителя партии Красса Анатолия Устимова, который проявляет качества надежного партнера и крепкого солиста. Спартак (Денис Сапрон) появляется на сцене в образе раба, тянущего колесницу, которой управляет Эгина. Далее - непрерывный поток соло и дуэтов: Спартак побеждает противников на гладиаторской арене, вызывает на поединок Красса, призывает к восстанию и возглавляет его. Чреда его повстанческих будней разбавлена любовными адажио с Валерией.
В финале балета эффектно прорастают как из-под земли десятки воздетых высвеченных прожектором рук, словно души убитых, пытающихся дотянуться до распятого высоко над сценой Спартака…
Справка "РГ"
Фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" пройдет в Москве с 12 сентября по 16 ноября. В афише - больше 40 спектаклей из 35 российских музыкальных театров, в том числе - из 25 региональных. В фестивале также примут участие театры Донбасса, Узбекистана и Казахстана. Спектакли пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы, а завершится фестиваль 16 ноября в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко вручением премии "Легенда".