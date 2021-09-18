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18.09.2021 13:02
Рубрика: Культура

Ростовский балет показал на сцене Большого театра "Спартака"

Текст: Александр Фирер
Гастроли Ростовского государственного музыкального театра на сцене Большого театра России открыли Шестой фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку". На Новой сцене был показан балет "Спартак" Арама Хачатуряна. Кроме того, Ростовский музыкальный театра показал в программе оперетту Имре Кальмана "Сильва" и оперу Джакомо Пуччини "Турандот".
Фото: Пресс-служба фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку" Фото: Пресс-служба фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку"
Фото: Пресс-служба фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку"

На нынешний фестиваль "Видеть музыку" региональные театры - члены Ассоциации музыкальных театров России прибыли в Москву со своими лучшими спектаклями себя показать и на других посмотреть. Этот форум особенно важен для всех после затянувшегося пандемического антракта.

Фото: ООО "Берин Иглесиас Холдинг"
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Первым был показан балет-блокбастер "Спартак" в хореографии Георгия Ковтуна в исполнении ростовской труппы. Партитура балета с обилием запоминающихся мелодий вошла в золотой фонд мировой музыкальной литературы. Сюиты из этого опуса украшают репертуар филармонических оркестров, а для балетмейстеров хачатуряновский "Спартак" - неиссякаемый источник вдохновения. Этот балет ставили мэтры советской хореографии Игорь Моисеев, Леонид Якобсон, Юрий Григорович. Именно знаменитой работе Григоровича суждено было стать визитной карточкой "золотого века" Большого театра, а Владимир Васильев в партии Спартака и Марис Лиепа в роли Красса по сей день остаются непревзойденными. "Спартак" Григоровича и сегодня украшает афишу главного театра страны, а его художественными идеями подпитываются хореографы новой генерации, создавая своих "Спартаков".

Автор ростовского спектакля Георгий Ковтун, ранее поставивший "Спартак" с живой тигрицей в Михайловском театре, а также в Казани и Новосибирске, за основу либретто взял исторический роман Рафаэлло Джованьоли. Не забыл постановщик и о трудах древнегреческого мыслителя Плутарха, описывавшего Спартака как полководца умного, бескомпромиссного и жестокого. Раскрыты многие купюры в партитуре Хачатуряна. Как в античном театре, в спектакль введен хор-комментатор действия, поющий на латыни на специально сочиненные вокальные тексты. Запели в спектакле Медуза Горгона - сопрано и Богиня Ника - меццо-сопрано. Появились и новые персонажи: предатель фракиец Крикс, гладиатор нубиец Пир, директор школы гладиаторов Арес. А художник-постановщик Вячеслав Окунев разделил сценическое пространство на танцевальный просцениум и возвышающиеся над ним трибуны с римской знатью.

Густонаселенный балет перенасыщен красками костюмов, гладиаторскими боями, вакханалиями, танцами распутных сатиров и соблазнительных гадитанок. За лирику отвечает Анастасия Сапрон, исполняющая партию Валерии, возлюбленной Спартака. Куртизанка Эгина (Екатерина Кужнурова) взяла на себя львиную долю технической составляющей: изобилие трюков, включающих фуэте, и сложных акробатических поддержек, которые она исполняет бесстрашно.

Фото: kinopoisk.ru
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Хореограф сделал акцент на силовом мужском танце на пределе физических и технических возможностей тела. Огромная нагрузка падает на исполнителя партии Красса Анатолия Устимова, который проявляет качества надежного партнера и крепкого солиста. Спартак (Денис Сапрон) появляется на сцене в образе раба, тянущего колесницу, которой управляет Эгина. Далее - непрерывный поток соло и дуэтов: Спартак побеждает противников на гладиаторской арене, вызывает на поединок Красса, призывает к восстанию и возглавляет его. Чреда его повстанческих будней разбавлена любовными адажио с Валерией.

В финале балета эффектно прорастают как из-под земли десятки воздетых высвеченных прожектором рук, словно души убитых, пытающихся дотянуться до распятого высоко над сценой Спартака…

Справка "РГ"

Фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" пройдет в Москве с 12 сентября по 16 ноября. В афише - больше 40 спектаклей из 35 российских музыкальных театров, в том числе - из 25 региональных. В фестивале также примут участие театры Донбасса, Узбекистана и Казахстана. Спектакли пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы, а завершится фестиваль 16 ноября в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко вручением премии "Легенда".

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