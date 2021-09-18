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18.09.2021 18:03
Рубрика: В мире

ШОС расширяет членство и углубляет экономическое взаимодействие

Текст: Константин Щепин (информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное")
Шанхайская организация сотрудничества заявила об очередном раунде расширения членства на состоявшемся 17 сентября в Душанбе юбилейном 20-м саммите. Статус партнеров по диалогу ШОС получили Катар, Египет и Саудовская Аравия, а новым постоянным членом организации станет Иран. Это уже второй раунд расширения организации, которая изначально объединяла шесть стран: Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ней в качестве постоянных членов присоединились Индия и Пакистан. С присоединением Ирана ШОС превратилась в "шанхайскую девятку". Если учитывать страны-наблюдатели и партнеров по диалогу, то "семья ШОС" выросла до 21 члена.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Ширится не только членство в организации, но и площадки взаимодействия в ее рамках. Так, на нынешней встрече в верхах президент России предложил параллельно с саммитами проводить мероприятия на высшем или высоком уровне в формате ШОС+ с привлечением стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. В принятой в Душанбе Декларации 20-летия ШОС также заявлено о намерении запустить такие новые механизмы, как Антинаркотический центр ШОС, Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС, Центр информационной безопасности и Центр по противодействию международной организованной преступности ШОС. В Декларации подтверждено намерение проработать вопросы Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС.

Было выдвинуто и множество суверенных инициатив. Так, Владимир Путин для дальнейшего укрепления противоэпидемического сотрудничества ШОС пригласил представителей стран организации в Казань на предстоящие в октябре международные учения команд быстрого реагирования на эпидемии. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил о скором запуске китайской стороной в рамках ШОС второй очереди целевой кредитной программы для финансирования проектов в таких областях, как развитие инфраструктуры и низкоуглеродное развитие (на первую очередь китайская сторона выделила 30 миллиардов юаней, или 4,6 миллиарда долларов).

Глава китайского государства также заявил о готовности КНР делиться с партнерами по ШОС успешным опытом искоренения нищеты. В этих целях будет создано 10 профильных центров, которые предоставят странам ШОС квоту на 1000 человек для обучения навыкам по борьбе с бедностью. Последняя инициатива крайне важна, ведь в ШОС понимают, что нищета является благоприятной почвой для распространения экстремистских настроений и терроризма, борьба с которыми является приоритетом Шанхайской организации сотрудничества. В Декларации 20-летия ШОС подчеркнуто: "Государства-члены убеждены, что важным направлением глобальной антитеррористической борьбы должно стать лишение терроризма социальной опоры, в том числе ликвидация нищеты, безработицы".

Экономическое развитие, повышение уровня жизни населения считаются в ШОС одним из важных инструментов борьбы против "трех зол" - терроризма, сепаратизма и экстремизма. Показательно, что в душанбинской Декларации вопросам экономического взаимодействия уделено даже больше пунктов, чем сотрудничеству в сфере безопасности: 12 против 9. Развитие взаимодействия в торгово-экономической области названо первостепенной задачей организации. Еще в преддверии саммита в Душанбе генеральный секретарь ШОС Владимир Норов заявил: "Именно интенсификация многостороннего торгово-экономического взаимодействия должна стать главной стратегической задачей грядущего десятилетия деятельности ШОС".

Потенциал для такого развития действительно есть. Уже сегодня на страны ШОС приходится четверть мирового ВВП, практически половина населения земного шара. По прогнозам Норова, совокупный ВВП стран организации к 2030 году достигнет 35-40 процентов от мирового. Уверенность в светлых перспективах экономического сотрудничества в рамках ШОС подтвердил, выступая на саммите, и председатель КНР. "Ежегодный 12-процентный темп роста совокупной экономической мощи и внешней торговли стран-участниц Организации… составляет восхищающую "шосовскую скорость" и "шосовский эффект"", - отметил Си Цзиньпин.

Наблюдатели говорят, что задачей максимум в этом направлении является создание зоны свободной торговли ШОС. Эта инициатива уже не раз обсуждалась на официальном уровне. Так, в апреле с инициативой обсудить перспективы создания ЗСТ в рамках организации выступил зампредседателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжан Шаоган на открытии торгово-инвестиционной выставки ШОС в Циндао.

Много говорят об этом и дипломаты. Посол России в КНР Андрей Денисов в интервью CGTN отметил: "В Шанхайской организации сотрудничества ведутся разговоры о том, что в будущем, надеемся, недалеком, можно будет подумать об установлении зоны свободной торговли. Пока этому препятствуют объективные обстоятельства, связанные с экономическим неравенством отдельных стран-членов. Но идея этой ЗСТ не в том, чтобы усугублять это неравенство, а в том, чтобы, наоборот, его одолевать через более рациональное гармоничное разделение труда, отраслевую и географическую специализацию отдельных стран. Условия для этого у ШОС есть. У стран-членов организации появилась возможность перенести акцент в своей работе на торгово-экономическую сферу. Это значит, мы достигли определенного уровня политического взаимодействия, сотрудничества в области обеспечения безопасности и можем переходить к более активной деятельности в области сотрудничества в экономике и торговле", - резюмировал дипломат.

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