Швейцария введет двойное тестирование на COVID-19 для непривитых туристов

С 20 сентября туристы, не сделавшие прививку или не переболевшие COVID-19, при въезде в Швейцарию будут обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, а через 4-7 дней пребывания в стране им необходимо будет пройти еще одно тестирование.

Повторный тест нужно будет сделать за свой счет, а результаты передать соответствующим кантональным властям. Это правило действует для всех въезжающих граждан, не зависимо от того, откуда они приехали и на каком транспорте, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение правительства.

От обязательного тестирования освобождаются транзитные пассажиры, водители, перевозящие грузы или пассажиров, а также путешественники младше 16 лет. Отмечается, что таким образом власти Швейцарии намерены предотвратить рост числа заражений коронавирусом.