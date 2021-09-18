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18.09.2021 15:26
Рубрика: Экономика

Спецсвязь для подготовки к выборам доставила 190 отправлений

Текст: Евгения Думанская

Спецсвязь России в рамках подготовки к избирательной кампании доставила свыше 190 тысяч отправлений, сообщили в ведомстве.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как рассказали в ФГУП ГЦСС, в рамках контракта с Центризбиркомом, было доставлено свыше 190 тысяч отправлений - это более 200 миллионов документов общий вес которых превышает тонну.

Сотрудники Спецсвязи доставили в Территориальные избирательные комиссии всех российских регионов, а также на участки за пределами страны, избирательные бюллетени и другую печатную продукцию. За границу отправления доставляли с помощью сотрудников МИД, что помогло реализовать конституционное избирательное право для россиян в 168 странах мира.

Для приема, доставки и вручения документации и печатной продукции задействовали свыше двух тысяч вооруженных сотрудников, свыше тысячи экипажей и автомобилей.

Руководитель Спецсвязи Иван Гайчени отметил, что вся документация поступила на участки в соответствии с требованиями законодательства, и поблагодарил сотрудников организации, работавших в рамках подготовки к избирательной кампании.

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