Спецсвязь для подготовки к выборам доставила 190 отправлений

Спецсвязь России в рамках подготовки к избирательной кампании доставила свыше 190 тысяч отправлений, сообщили в ведомстве.

Как рассказали в ФГУП ГЦСС, в рамках контракта с Центризбиркомом, было доставлено свыше 190 тысяч отправлений - это более 200 миллионов документов общий вес которых превышает тонну.

Сотрудники Спецсвязи доставили в Территориальные избирательные комиссии всех российских регионов, а также на участки за пределами страны, избирательные бюллетени и другую печатную продукцию. За границу отправления доставляли с помощью сотрудников МИД, что помогло реализовать конституционное избирательное право для россиян в 168 странах мира.

Для приема, доставки и вручения документации и печатной продукции задействовали свыше двух тысяч вооруженных сотрудников, свыше тысячи экипажей и автомобилей.

Руководитель Спецсвязи Иван Гайчени отметил, что вся документация поступила на участки в соответствии с требованиями законодательства, и поблагодарил сотрудников организации, работавших в рамках подготовки к избирательной кампании.