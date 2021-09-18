Стало известно о содержании новой конституции Афганистана

Новости

Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла 09:22
Умер актер из "Дневного дозора" и "Высоцкого" Шухрат Иргашев 09:18
Жители 50 стран искали предков в онлайн-сервисе Главархива Москвы 09:14
СМИ раскрыли зарплату Месси в "ПСЖ" 09:07
Олег Тиньков договорился с Минюстом США 08:55
В Москве за ночь онлайн проголосовали 95 тысяч избирателей 08:50
В столице более 1,3 миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн 08:33
Трусова выиграла короткую программу на турнире в США 08:28
Юрист объяснил, какие долги могут получить наследники 08:13
Дочь рассказала о состоянии Пеле 08:09
В чукотском селе Нутэпэльмен проголосовали 100 процентов избирателей 08:03
Вылетевший из Пекина в Париж самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания 07:29
Белый дом планирует масштабную депортацию беженцев из Гаити 07:20
В аулах КЧР первый день выборов прошел с национальным колоритом 07:14
Миллионер Дерст признан виновным в убийстве своей подруги в 2000 году 06:44
Макрон представил французский скоростной поезд будущего 06:18
В Биробиджанском районе ЕАО на избирательном участке прошел праздник 06:08
Гражданский экипаж Crew Dragon вернется на Землю 18 сентября 05:41
В Пентагоне заявили о важности диалога с РФ по стратегической стабильности 05:18
Вильфанд предупредил жителей европейской части РФ о неделе холода и дождей 04:44
Белый дом прокомментировал решение Франции отозвать посла из США 04:30
Иммунолог назвал причины для досрочной ревакцинации от коронавируса 04:08
В Чите на избирательном участке проголосовал 93-летний ветеран 03:17
Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет 03:03
Явка избирателей в ДФО в первый день голосования превысила 16 процентов 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 08:32
Рубрика: В мире

Стало известно о содержании новой конституции Афганистана

Текст: Максим Макарычев
Афганское издание Aamaj News обнародовало проект конституции "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), основанный на принципах Исламского Эмирата Афганистан. Хотя талибы еще не прокомментировали проект, переписанная конституция состоит из трех глав и двух статей. Согласно ее проекту, старый флаг Афганистана больше не будет представлять раздираемую войной страну, а белый флаг "Талибана" становится официальным.

Конституция Талибана также гласит, что пушту будет национальным языком Исламского Эмирата Афганистан. Конституция Талибана также объявила праздничные дни по пятницам и двум дням праздника Курбан-байрам. Кроме того, в проекте упоминается, что в Афганистане также будут отмечаться праздники в день "изгнания иностранцев из страны" и "День независимости". В этой связи необходимо упомянуть, что 15 августа Афганистан пал перед талибами.

Фото: AFP
Талибы упразднили министерство по делам женщин

Основные положения проекта "Конституции Талибана" также заключаются в том, что единственным справочником по законам и политике станет ханафитская юриспруденция. Ханафизм является одной из четырех каноничных правовых школ в суннитском исламе. Арабский язык будет преподаваться в средних школах, а военные обязанности будут регулироваться законом. Кроме того, правительство Афганистана должно быть привержено развитию исламских наук и созданию религиозных школ.

Напомним, что после того, как 15 августа талибы ворвались в Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вместе со своими соратниками покинул страну. С тех пор несколько человек погибли в хаосе в международном аэропорту имени Хамида Карзая, тысячи людей отчаянно пытались бежать из страны. По данным СМИ, по меньшей мере 169 афганцев, 11 морских пехотинцев США, моряк ВМС США и солдат американской армии погибли в результате взрыва, исполненного террористом-самоубийцей в кабульском аэропорту 26 августа. Это привело к авиаударам США по террористам, принадлежащим к ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за это нападение.

31 августа талибы получили контроль над кабульским аэропортом после того, как последнее подразделение американских войск покинуло Афганистан. Хотя "Талибан" пообещал сформировать "инклюзивное" правительство для управления Афганистаном, он объявил о временном кабинете из 33 членов, в котором нет ни женщин, ни основных политиков из предыдущих режимов. Хотя новым премьер-министром стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, глава так называемой "Рехбари-шуры" талибов, у него есть два заместителя в лице муллы Барадара и Мавлави Ханафи. Между тем, сын основателя "Талибана" муллы Омара, мулла Якуб, был назначен министром обороны Афганистана. Однако это правительство, отмечают эксперты, не является сплоченным с момента его создания. На этой неделе в ряде западных СМИ сообщалось, что поддерживаемые Пакистаном министры по делам репатриации и МВД Афганистана - отец и сын Хаккани, за поимку которых США обещали многомиллионное вознаграждение, серьезно поссорились с Барадаром и его ближайшими соратниками.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Путин подписал указ о выплате блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Пропавшая в Красноярском крае экспедиция вышла на связь
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа
Дочь рассказала о состоянии Пеле
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе