Стало известно о содержании новой конституции Афганистана

Афганское издание Aamaj News обнародовало проект конституции "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), основанный на принципах Исламского Эмирата Афганистан. Хотя талибы еще не прокомментировали проект, переписанная конституция состоит из трех глав и двух статей. Согласно ее проекту, старый флаг Афганистана больше не будет представлять раздираемую войной страну, а белый флаг "Талибана" становится официальным.

Конституция Талибана также гласит, что пушту будет национальным языком Исламского Эмирата Афганистан. Конституция Талибана также объявила праздничные дни по пятницам и двум дням праздника Курбан-байрам. Кроме того, в проекте упоминается, что в Афганистане также будут отмечаться праздники в день "изгнания иностранцев из страны" и "День независимости". В этой связи необходимо упомянуть, что 15 августа Афганистан пал перед талибами.

Основные положения проекта "Конституции Талибана" также заключаются в том, что единственным справочником по законам и политике станет ханафитская юриспруденция. Ханафизм является одной из четырех каноничных правовых школ в суннитском исламе. Арабский язык будет преподаваться в средних школах, а военные обязанности будут регулироваться законом. Кроме того, правительство Афганистана должно быть привержено развитию исламских наук и созданию религиозных школ.

Напомним, что после того, как 15 августа талибы ворвались в Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вместе со своими соратниками покинул страну. С тех пор несколько человек погибли в хаосе в международном аэропорту имени Хамида Карзая, тысячи людей отчаянно пытались бежать из страны. По данным СМИ, по меньшей мере 169 афганцев, 11 морских пехотинцев США, моряк ВМС США и солдат американской армии погибли в результате взрыва, исполненного террористом-самоубийцей в кабульском аэропорту 26 августа. Это привело к авиаударам США по террористам, принадлежащим к ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за это нападение.

31 августа талибы получили контроль над кабульским аэропортом после того, как последнее подразделение американских войск покинуло Афганистан. Хотя "Талибан" пообещал сформировать "инклюзивное" правительство для управления Афганистаном, он объявил о временном кабинете из 33 членов, в котором нет ни женщин, ни основных политиков из предыдущих режимов. Хотя новым премьер-министром стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, глава так называемой "Рехбари-шуры" талибов, у него есть два заместителя в лице муллы Барадара и Мавлави Ханафи. Между тем, сын основателя "Талибана" муллы Омара, мулла Якуб, был назначен министром обороны Афганистана. Однако это правительство, отмечают эксперты, не является сплоченным с момента его создания. На этой неделе в ряде западных СМИ сообщалось, что поддерживаемые Пакистаном министры по делам репатриации и МВД Афганистана - отец и сын Хаккани, за поимку которых США обещали многомиллионное вознаграждение, серьезно поссорились с Барадаром и его ближайшими соратниками.