"Талибан" принял закон о лишении узбекского языка статуса официального

Движение "Талибан" (запрещено в России - прим.ред.) издало временный закон для Афганистана, который лишает узбекский язык статуса официального. Новая система управления предусматривает использование пушту и дари.

Ранее в Афганистане наряду с ними имел официальный статус узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в стране существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев

В законе под названием "Основы" говорится о том, что официальной религия Афганистана является суннитский ислам ханафитского мазхаба, а официальные языки - пушту и дари.

Согласно документу, в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции, сообщает РИА Новости. Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета. Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия.