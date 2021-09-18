Новости

Видео: Как в Сочи ветераны войны голосуют на дому 18:18
На участке в Петергофе проголосовала 100-летняя избирательница 17:55
"Талибан" принял закон о лишении узбекского языка статуса официального 17:52
Иностранцы оценили, насколько свободно проходят выборы в Крыму 17:48
ЦИК подготовил опровержение данных "Голоса" об ущемлении избирательных прав 17:46
200 звонков от граждан поступили на горячую линию избиркома в Подмосковье 17:34
Явка на выборах в Подмосковье превысила 22 процента 17:12
Как проголосовать, если неожиданно поднялась температура 17:10
В Сочи впервые проголосуют пять тысяч молодых избирателей 16:57
Общественный штаб: В Москве видеонаблюдение на выборах полностью исправно 16:42
Власти Франции заявили о подрыве доверия всей Европы к Австралии 16:40
В Мордовии запустили онлайн-флешмоб #ГолосуйЗаМной 16:40
Собянин провел технический пуск участка Большого кольца метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" 16:29
ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ о возможных нарушениях на выборах 16:23
Многодетная мать выиграла квартиру на выборах в Тюмени 16:22
Регулятор США не рекомендовал третью дозу вакцины для возрастов 16+ 16:19
Дубль Агаларова принес волевую победу "Уфе" над "Химками" 16:15
В КЧР на выборах в Госдуму проголосовал председатель совета старейшин 15:58
Народный артист России Игорь Бутман проголосовал в Сочи 15:56
Свердловский губернатор пришел проголосовать, несмотря на травму ноги 15:26
1,5 миллиона москвичей проголосовали онлайн 15:21
На юге России более тысячи человек пополнили боевой армейский резерв 15:08
ЦИК: Явка на онлайн-голосовании превысила 70% 15:08
Минцифры: На дистанционном голосовании явка составила более 76% 14:58
Памфилова - об оценках "Голоса": Их "карта нарушений" покраснела от стыда за вранье 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 17:52
Рубрика: В мире

"Талибан" принял закон о лишении узбекского языка статуса официального

Текст: Александр Саможнев

Движение "Талибан" (запрещено в России - прим.ред.) издало временный закон для Афганистана, который лишает узбекский язык статуса официального. Новая система управления предусматривает использование пушту и дари.

Фото: WAKIL KOHSAR / AFP
Стало известно о содержании новой конституции Афганистана

Ранее в Афганистане наряду с ними имел официальный статус узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в стране существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев

В законе под названием "Основы" говорится о том, что официальной религия Афганистана является суннитский ислам ханафитского мазхаба, а официальные языки - пушту и дари.

Согласно документу, в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции, сообщает РИА Новости. Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета. Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей
В ЦИК обещали прислушаться к предложениям по видеонаблюдению
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе