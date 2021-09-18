Ученые назвали категории наиболее уязвимых к COVID-19 людей

Исследование, результаты которого были обнародованы в субботу Guardian, показали, что люди, живущие с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как синдром Дауна и деменция, остаются одними из наиболее уязвимых к COVID-19 даже после вакцинации.

Исследование, основанное на данных более чем 6,9 миллиона вакцинированных взрослых, 5,2 миллиона из которых получили обе прививки, показало, что вакцинация обеспечивает мощную защиту от госпитализации почти для всех групп.

Однако так называемый калькулятор риска, основанный на этих данных, показывает, что некоторые группы по-прежнему подвержены особому риску и могут получить должный эффект только от бустерных (третьих) доз вакцины и дополнительного лечения, такого как введение моноклональных антител.

Совместное исследование ученых Эдинбургского, Ноттингемского и Оксфордского университета показало, что у людей с синдромом Дауна риск смерти от COVID -19 был примерно в 13 раз выше, чем у населения в целом, даже после вакцинации, в то время как у людей с деменцией и болезнью Паркинсона риск смерти от коронавируса увеличивался вдвое. Было установлено, что отчасти увеличение риска было связано с контактами этих пациентов с лицами, осуществляющими уход.

Исследование также показало, что более высокому риску инфицирования подвержены пожилые люди и мужчины, а также выходцы из Индии и Пакистана. Также большему риску подвергаются люди из неблагополучных семей, лица с ослабленным иммунитетом и те, кто проживает в домах престарелых. В исследовании не учитывались факторы, которые могли повлиять на воздействие коронавируса, такие как род занятий и количество людей, живущих в одном доме.

Результаты, опубликованные исследователями сначала в "Британском медицинском журнале" (British Medical Journal), будут использованы в обновленной версии модели прогнозирования британской Национальной службы здравоохранения, которая в настоящее время используется терапевтами для расчета риска для пациентов во время консультаций. Группа ученых, возглавляемая профессорами Оксфордского университета, также намерена сделать доклад доступным в режиме онлайн для медиков и исследователей со всего мира, но он не будет сопровождаться клиническими рекомендациями. Ученые надеются, что новый инструмент позволит тем, кто считает риск высоким, принимать более обоснованные решения относительно защиты пациентов от смертельной инфекции и принимать клинические решения о дозах ревакцинации и моноклональных антителах.