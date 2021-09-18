Умер режиссер Марио Камус

18 сентября в возрасте 86 лет в своем родном городе Сантандер скончался значительный испанский режиссер и сценарист Марио Камус.

О смерти кинематографиста сообщает национальная пресса со ссылкой на подтверждение от членов его семьи. Причина не называется.

Spanish director Mario Camus has passed away today at the age of 86.



He directed masterpieces like LA COLMENA (1982) or LOS SANTOS INOCENTES (1984) as well as the TV Mini-Series FORTUNATA Y JACINTA (1980) among other classics.



Rest In Peace. pic.twitter.com/KJHUx2OnSF — • Nostromo Films • (@FilmsNostromo) September 18, 2021

Марио Камус Гарсиа родился 20 апреля 1935 года. Изучал право, затем поступил в Официальную киношколу, по окончании которой - в 1964-м - стал преподавать там режиссуру. Примкнул к движению "Новое испанское кино". В форме притч критиковал франкистский режим, и это не находило понимания у экспертов.

Утомившись собственной иносказательностью, Камус снял несколько музыкальных фильмов, в том числе с мегазвездой Рафаэлем. Что было замечено и советскими зрителями.

На счету режиссера, начиная с 60-х, более сорока фильмов и сериалов: "Пьянчужки", "Комедианты", "Юный Санчес", "Эта женщина", "Замужняя девушка", "Русская".

Una fotografía mítica y muy poco conocida:Carlos Saura,Víctor Erice,Mario Camus,Angelino Fons,Jesús García de Dueñas pic.twitter.com/rznd5kHc79 — CinePastor 🎥 (@cinepastor) August 18, 2016

Лауреат множества наград и номинаций, в том числе - на "Золотую пальмовую ветвь" и "Золотого медведя".