Умер режиссер Марио Камус

18 сентября в возрасте 86 лет в своем родном городе Сантандер скончался значительный испанский режиссер и сценарист Марио Камус.
О смерти кинематографиста сообщает национальная пресса со ссылкой на подтверждение от членов его семьи. Причина не называется.
Spanish director Mario Camus has passed away today at the age of 86.— • Nostromo Films • (@FilmsNostromo) September 18, 2021
He directed masterpieces like LA COLMENA (1982) or LOS SANTOS INOCENTES (1984) as well as the TV Mini-Series FORTUNATA Y JACINTA (1980) among other classics.
Rest In Peace. pic.twitter.com/KJHUx2OnSF
Марио Камус Гарсиа родился 20 апреля 1935 года. Изучал право, затем поступил в Официальную киношколу, по окончании которой - в 1964-м - стал преподавать там режиссуру. Примкнул к движению "Новое испанское кино". В форме притч критиковал франкистский режим, и это не находило понимания у экспертов.
Утомившись собственной иносказательностью, Камус снял несколько музыкальных фильмов, в том числе с мегазвездой Рафаэлем. Что было замечено и советскими зрителями.
На счету режиссера, начиная с 60-х, более сорока фильмов и сериалов: "Пьянчужки", "Комедианты", "Юный Санчес", "Эта женщина", "Замужняя девушка", "Русская".
Una fotografía mítica y muy poco conocida:Carlos Saura,Víctor Erice,Mario Camus,Angelino Fons,Jesús García de Dueñas pic.twitter.com/rznd5kHc79— CinePastor 🎥 (@cinepastor) August 18, 2016
Лауреат множества наград и номинаций, в том числе - на "Золотую пальмовую ветвь" и "Золотого медведя".