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Умер режиссер Марио Камус

Новости
    18.09.2021, 13:10
Текст:   Олег Усков

18 сентября в возрасте 86 лет в своем родном городе Сантандер скончался значительный испанский режиссер и сценарист Марио Камус.

О смерти кинематографиста сообщает национальная пресса со ссылкой на подтверждение от членов его семьи. Причина не называется.

Марио Камус Гарсиа родился 20 апреля 1935 года. Изучал право, затем поступил в Официальную киношколу, по окончании которой - в 1964-м - стал преподавать там режиссуру. Примкнул к движению "Новое испанское кино". В форме притч критиковал франкистский режим, и это не находило понимания у экспертов.

Утомившись собственной иносказательностью, Камус снял несколько музыкальных фильмов, в том числе с мегазвездой Рафаэлем. Что было замечено и советскими зрителями.

На счету режиссера, начиная с 60-х, более сорока фильмов и сериалов: "Пьянчужки", "Комедианты", "Юный Санчес", "Эта женщина", "Замужняя девушка", "Русская".

Лауреат множества наград и номинаций, в том числе - на "Золотую пальмовую ветвь" и "Золотого медведя".

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