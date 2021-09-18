В ЦИК ожидают 90% явки на онлайн-голосование

Уже отдали свои голоса более 70% записавшихся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), можно ожидать 90-процентной явки. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

"Более 70% проголосовавших, явка более 70%, но у нас впереди еще полтора дня, я думаю, что она будет около 90%. Такой явки, конечно, на обычных, классических участках не бывает никогда, это даже сложно себе представить", - сказал Булаев в эфире телеканала "Россия 24".

Замглавы ЦИК отметил, что высокая явка, около 80%, отмечается и среди тех граждан, которые записались на голосование в рамках проекта "Мобильный избиратель".

Жители семи регионов могут отдать голоса онлайн. Это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. Всего в списки дистанционного электронного голосования было внесено 2,65 млн человек.