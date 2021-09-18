В Пентагоне заявили о важности диалога с РФ по стратегической стабильности

Соединенные Штаты считают важными договоренности Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями и американо-российские переговоры по стратегической стабильности. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на Атлантическом совете.

По его словам, государствам важно понимать, что представляет собой ядерное оружие других стран, пишет ТАСС. Вот почему так важны переговоры РФ и США о стратегической стабильности и совместный контроль над вооружениями, отметил генерал, добавив, что это важно и в отношении Китая.

Хайтен подчеркнул, что такого рода взаимодействие стран приводит к стабильности в мире. "Когда речь заходит о ядерном потенциале, стабильность действительно хороша", - подчеркнул представитель Пентагона.

Он также отметил необходимость модернизации американских вооруженных сил. Пока же, по мнению Хайтена, США движутся к этому невероятно медленно.