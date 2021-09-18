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18.09.2021 10:21
Рубрика: В мире

В Польше считают Украину непривлекательной для жизни

Текст: Александр Саможнев

Украинское государство не может в долгосрочной перспективе оставаться эффективным и современным и выступать привлекательным местом для жизни, считает польский еженедельник Tygodnik Powszecny, анализируя ситуацию с трудовой миграцией и демографией.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По оценкам экспертов, проект "Независимая Украина" для многих граждан страны оказался непривлекательным, поэтому они больше не связывают судьбу со своей страной. Население уменьшается вот уже 30 лет, а миграция трудоспособных граждан приобрела угрожающие масштабы. Демографическая ловушка для Киева захлопывается, отмечает издание.

По данным министерства социальной политики Украины, в 2019 году в стране насчитывалось 3,2 миллиона трудовых мигрантов. В отдельные периоды во время сезонных работ порядка семи-девяти миллионов человек выезжали на заработки.

Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население составляло 48,24 миллиона постоянных жителей. С тех пор ни одной официальной переписи не было. Поэтому доподлинно неизвестно, сколько именно человек проживает на территории Украины.

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