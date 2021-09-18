В Российской академии образования стартует проект "Школа современного учителя"

Мастер-классы, семинары и практикумы от ведущих отечественных ученых - все это ждет московских учителей, которые решат присоединиться к проекту "Школа современного учителя: X-lab в Российской академии образования", который стартует в эти дни.

Одним из первых мероприятий станет встреча с известным ученым, член-корром РАО Татьяной Черниговской, которая расскажет учителям о работе мозга.

Татьяна Черниговская проведет для московских педагогов два лабораторных практикума: "Когнитивная психология и нейронаука в практике педагога" и "Что такое формализм школьных знаний и как его избежать? Как научить мозг учиться?".

Почему знать об этом так важно? Когнитивная наука изучает познавательные процессы работы мозга. Это целый комплекс научных дисциплин, который включает лингвистику, психологию, искусственный интеллект, нейронауки, философию и другие. То, как школьники воспринимают информацию, усваивают ее, справляются с большими объемами знаний, зависит от работы нейронных сетей, функциональных блоков мозга. Методы когнитивистики позволяют проанализировать, почему происходит перегрузка школьников.

Мероприятие начнется в 7 октября 2021 года в 15:15 и будет проходить в дистанционном формате. Зарегистрироваться можно по ссылке.