Новости

Песков проголосовал онлайн и отметил удобство этой технологии 12:27
Владимир Путин поздравил Анну Нетребко с юбилеем 12:15
Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму 11:47
В Самаре УИК № 3045 стал самым молодым в стране 11:40
Оперштаб: В Москве выявлено 2 746 новых случаев COVID-19 11:39
От Антарктиды до космоса: откуда москвичи голосуют онлайн 11:39
Эксперт рассказал, в каких случаях можно лишиться снятых со счета денег 11:37
В Подмосковье снизилось количество ДТП 11:35
В Сыктывкаре открыли избирательный участок для пациентов с COVID-2019 11:34
В Казани обладатели браслетов "Я проголосовал" получат бонусы 11:20
В Ростове на выборах в Госдуму проголосовала 100-летняя учительница 11:17
В Российской академии образования стартует проект "Школа современного учителя" 11:07
Лидеры буддистов и мусульман проголосовали в Красноярском крае 10:56
В Подмосковье выявили новый способ телефонного мошенничества 10:54
Выдача ипотеки в России сократилась из-за изменения льготной программы 10:35
В Польше считают Украину непривлекательной для жизни 10:21
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей 10:18
Енот Том может стать символом выборного штаба в Москве 10:11
Юрист объяснила, как обманывают покупателей новостроек 09:54
Челябинский губернатор проголосовал в родной школе 09:52
Минкульт отказал в прокатном удостоверении "Искушению" Пола Верховена 09:44
В Кабуле прогремели два взрыва 09:43
Жители ДНР проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ 09:40
Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла 09:22
Умер актер из "Дневного дозора" и "Высоцкого" Шухрат Иргашев 09:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 11:07
Рубрика: Общество

В Российской академии образования стартует проект "Школа современного учителя"

Текст: Мария Агранович

Мастер-классы, семинары и практикумы от ведущих отечественных ученых - все это ждет московских учителей, которые решат присоединиться к проекту "Школа современного учителя: X-lab в Российской академии образования", который стартует в эти дни.

Одним из первых мероприятий станет встреча с известным ученым, член-корром РАО Татьяной Черниговской, которая расскажет учителям о работе мозга.

Фото: robertodavid / istock
Могут ли выгнать из школы за синие волосы

Татьяна Черниговская проведет для московских педагогов два лабораторных практикума: "Когнитивная психология и нейронаука в практике педагога" и "Что такое формализм школьных знаний и как его избежать? Как научить мозг учиться?".

Почему знать об этом так важно? Когнитивная наука изучает познавательные процессы работы мозга. Это целый комплекс научных дисциплин, который включает лингвистику, психологию, искусственный интеллект, нейронауки, философию и другие. То, как школьники воспринимают информацию, усваивают ее, справляются с большими объемами знаний, зависит от работы нейронных сетей, функциональных блоков мозга. Методы когнитивистики позволяют проанализировать, почему происходит перегрузка школьников.

Мероприятие начнется в 7 октября 2021 года в 15:15 и будет проходить в дистанционном формате. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Общество Образование

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах
Путин подписал указ о выплате блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа
Дочь рассказала о состоянии Пеле
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов