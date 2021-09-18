В США разрешили одновременное введение вакцин против COVID-19 и гриппа

Последние рекомендации CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний) содержат важное обновление: вакцины против гриппа и COVID-19 теперь можно вводить одновременно.

Ранее, согласно рекомендациям CDC, другие вакцинации не следовало проводить в течение 2-недельного периода до или после получения вакцины от COVID-19.

"Мы считаем, что вакцинация против гриппа очень важна в контексте продолжающегося распространения COVID-19", - сказала доктор Лиза Гроскопф, медицинский сотрудник Отдела гриппа CDC, в интервью Medscape Medical News. "Во-первых, по мере того, как число случаев COVID-19 продолжает расти, наша система здравоохранения все больше нагружается необходимостью оказывать медицинскую помощь пациентами с COVID-19. Во-вторых, хотя активность гриппа была необычно низкой с марта 2020 года, сейчас мы наблюдаем возвращение других распространенных респираторных вирусов".

Основные рекомендации в отношении профилактики сезонного гриппа CDC остаются прежними: "Каждый ребенок в возрасте от 6 месяцев и старше должен получать вакцину от гриппа каждый сезон, за редким исключением. Есть некоторые группы людей, которые подвергаются более высокому риску развития тяжелых осложнений гриппа, и вакцинация для них особенно важна. Это люди 65 лет и старше, а также с определенными хроническими заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнями сердца). Также в группу нуждающихся в вакцинации входят беременные".

Один из самых спорных на сегодняшний день вопросов - возможно ли совместное применение вакцин против COVID-19 и гриппа. В России по рекомендации Минздрава установлен следующий порядок: интервал между двумя прививками должен составлять не меньше месяца, причем, не важно, какая вакцина будет вводиться сначала: от гриппа или от COVID-19. В Минздраве объявили, что исследуют возможность одновременного введения двух вакцин. Хотя, отметим, в случае других инфекций такие "двойные" прививки используются часто - например, вакцинируясь от гриппа, можно сразу же сделать прививку и от пневмококка (которая также рекомендована группам высокого риска по развитию пневмонии).

В США этот вопрос уже решен: "двойная" прививка от гриппа и COVID-19 разрешена.

По словам доктора Гроскопф, хотя данных о безопасности совместного введения препаратов против гриппа и COVID-19 "пока недостаточно, тем не менее, опыт применения других комбинаций вакцин показал, что иммунный ответ и потенциальные побочные эффекты, как правило, схожи при применении препаратов отдельно или совместно".

"Основываясь на этом предыдущем опыте, мы не ожидаем каких-либо необычных или неожиданных проблем с безопасностью при одновременном применении вакцин COVID-19 и вакцин против гриппа", - заключила доктор Лиза Гроскопф.

Американцы теперь могут бесплатно получать обе вакцины одновременно, и Гроскопф поспешила указать, что людям не следует откладывать получение любой вакцины.