В США разрешили одновременное введение вакцин против COVID-19 и гриппа

Новости

В Крыму иностранных наблюдателей поблагодарили за смелость 20:23
Политолог: Ряд экстремистских группировок пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами 20:16
Московское приложение "Мобильный наблюдатель" может появиться в регионах 19:22
Во Владимире проголосовал участник первого Парада Победы 19:10
ЦИК: У центров общественного наблюдения может появиться другое применение 18:58
Кокорин впервые в сезоне сыграл за "Фиорентину" 18:53
Жительница Бурятии проголосовала через полчаса после рождения ребенка 18:51
"РГ" выяснила, где в Сочи смогут проголосовать люди с ОВЗ 18:45
Видео: Как в Сочи ветераны войны голосуют на дому 18:18
На участке в Петергофе проголосовала 100-летняя избирательница 17:55
"Талибан" принял закон о лишении узбекского языка статуса официального 17:52
Иностранцы оценили, насколько свободно проходят выборы в Крыму 17:48
ЦИК подготовил опровержение данных "Голоса" об ущемлении избирательных прав 17:46
200 звонков от граждан поступили на горячую линию избиркома в Подмосковье 17:34
Явка на выборах в Подмосковье превысила 22 процента 17:12
Как проголосовать, если неожиданно поднялась температура 17:10
В Сочи впервые проголосуют пять тысяч молодых избирателей 16:57
Общественный штаб: В Москве видеонаблюдение на выборах полностью исправно 16:42
Власти Франции заявили о подрыве доверия всей Европы к Австралии 16:40
В Мордовии запустили онлайн-флешмоб #ГолосуйЗаМной 16:40
Собянин провел технический пуск участка Большого кольца метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" 16:29
ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ о возможных нарушениях на выборах 16:23
Многодетная мать выиграла квартиру на выборах в Тюмени 16:22
Регулятор США не рекомендовал третью дозу вакцины для возрастов 16+ 16:19
Дубль Агаларова принес волевую победу "Уфе" над "Химками" 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 21:01
Рубрика: В мире

В США разрешили одновременное введение вакцин против COVID-19 и гриппа

Текст: Ирина Невинная
Последние рекомендации CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний) содержат важное обновление: вакцины против гриппа и COVID-19 теперь можно вводить одновременно.

Ранее, согласно рекомендациям CDC, другие вакцинации не следовало проводить в течение 2-недельного периода до или после получения вакцины от COVID-19.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Ученые выявили особенность мутировавшего коронавируса

"Мы считаем, что вакцинация против гриппа очень важна в контексте продолжающегося распространения COVID-19", - сказала доктор Лиза Гроскопф, медицинский сотрудник Отдела гриппа CDC, в интервью Medscape Medical News. "Во-первых, по мере того, как число случаев COVID-19 продолжает расти, наша система здравоохранения все больше нагружается необходимостью оказывать медицинскую помощь пациентами с COVID-19. Во-вторых, хотя активность гриппа была необычно низкой с марта 2020 года, сейчас мы наблюдаем возвращение других распространенных респираторных вирусов".

Основные рекомендации в отношении профилактики сезонного гриппа CDC остаются прежними: "Каждый ребенок в возрасте от 6 месяцев и старше должен получать вакцину от гриппа каждый сезон, за редким исключением. Есть некоторые группы людей, которые подвергаются более высокому риску развития тяжелых осложнений гриппа, и вакцинация для них особенно важна. Это люди 65 лет и старше, а также с определенными хроническими заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнями сердца). Также в группу нуждающихся в вакцинации входят беременные".

Один из самых спорных на сегодняшний день вопросов - возможно ли совместное применение вакцин против COVID-19 и гриппа. В России по рекомендации Минздрава установлен следующий порядок: интервал между двумя прививками должен составлять не меньше месяца, причем, не важно, какая вакцина будет вводиться сначала: от гриппа или от COVID-19. В Минздраве объявили, что исследуют возможность одновременного введения двух вакцин. Хотя, отметим, в случае других инфекций такие "двойные" прививки используются часто - например, вакцинируясь от гриппа, можно сразу же сделать прививку и от пневмококка (которая также рекомендована группам высокого риска по развитию пневмонии).

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Иммунолог назвал причины для досрочной ревакцинации от коронавируса

В США этот вопрос уже решен: "двойная" прививка от гриппа и COVID-19 разрешена.

По словам доктора Гроскопф, хотя данных о безопасности совместного введения препаратов против гриппа и COVID-19 "пока недостаточно, тем не менее, опыт применения других комбинаций вакцин показал, что иммунный ответ и потенциальные побочные эффекты, как правило, схожи при применении препаратов отдельно или совместно".

"Основываясь на этом предыдущем опыте, мы не ожидаем каких-либо необычных или неожиданных проблем с безопасностью при одновременном применении вакцин COVID-19 и вакцин против гриппа", - заключила доктор Лиза Гроскопф.

Американцы теперь могут бесплатно получать обе вакцины одновременно, и Гроскопф поспешила указать, что людям не следует откладывать получение любой вакцины.

В мире США Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей
В ЦИК обещали прислушаться к предложениям по видеонаблюдению
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе