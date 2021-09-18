Володин: Хорошая явка на выборы повысит эффективность власти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на думских выборах на избирательном участке в Москве. По оценке спикера, чем больше явка, тем более ответственно депутаты после избрания будут относиться к исполнению своих обязанностей.

Володин отдал свой голос на избирательном участке №75 Пресненского района столицы.

Нынешний формат голосования он оценил как очень удобный, напомнив, что теперь есть возможность сделать выбор в течение трех дней.

"Надо понимать: если больше явка, депутаты после избрания относятся к исполнению своих обязанностей более ответственно, понимая что люди пришли и сделали выбор, поддержали их, - заявил он журналистам. - Это ко многому обязывает".

Он уверен, что если россияне будут выполнять свой гражданский долг активно, ответственно подходить к своему выбору, то и власть будет работать более эффективно.