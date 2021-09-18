Врач рассказала, можно ли увеличить количество жиросжигающих гормонов

Одной из самых обсуждаемых тем в медицине является вопрос о том, как увеличить количество жиросжигающих гормонов в организме.

Как поясняет врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Галина Лака, в организме человека существуют так называемые жиронакапливающие гормоны (инсулин, пролактин, кортизол) и жиросжигающие гормоны (тиреоидные гормоны, гормон роста СТГ, адреналин и норадреналин, половые гормоны, в числе которых эстрадиол, прогестерон и тестостерон, Д-гормон (витамин Д, 25-ОН-Д).

"Следует сказать, что эндокринная система регулирует и координирует деятельность всех органов, обеспечивая адаптацию организма к факторам внешней и внутренней среды. Таким образом, в здоровом организме человека постоянно поддерживается баланс между жиросжигающими и жирозапасающими гормонами. Причиной синдромов, обусловленных избытком гормонов, может быть сознательное или непреднамеренное использование экзогенных гормональных препаратов. Признаки и симптомы эндокринных заболеваний включают весь спектр клинических проявлений: это утомляемость, общее недомогание, слабость, головная боль, потеря аппетита, депрессия, прибавка или потеря веса, кровоточивость, запоры и многое другое. Но эти же проявления могут быть обусловлены неэндокринными или неизвестными причинами. У части лиц с ожирением возможна избыточная или недостаточная секреция гормонов - так называемое вторичное ожирение. В связи с этим в клинической практике при обследовании пациента с ожирением проводят дифференциальную диагностику для исключения вторичного ожирения. Она включает исследование жиросжигающих или жиронакапливающих гормонов", - объясняет врач.

Она уточняет, что всем пациентам с избыточной массой тела рекомендуется: определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ); исследование кортизола пациентам с ожирением, имеющим характерные клинические проявления (остеопороз, низкотравматичные переломы, истончение кожи, наличие багровых стрий). Мужчинам с ожирением рекомендуется определение комплекса гормонов, включающих исследование тестостерона. Пациентам с ожирением, прогрессирующим увеличением массы тела с целью диагностики нарушений углеводного обмена рекомендуется обследование, включающее исследование инсулина. Женщинам детородного возраста обязательно проводят исследование пролактина, по показаниям исследуют гормон роста (ИРФ-1). Пациентам с ожирением, развившимся в детском возрасте, рекомендуется проведение молекулярно-генетического или цитогенетического исследования. При выявлении признаков избытка или дефицита гормонов (диагностика эндокринных заболеваний) в первую очередь проводится их коррекция.

"Физическая активность рекомендуется как главная и неотъемлемая часть лечения ожирения и поддержания достигнутой в процессе лечения массы тела. Назначение фармакологических препаратов для лечения ожирения рекомендуется при индексе массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2 или при наличии ассоциированных с ожирением заболеваний у пациентов с ИМТ 27-29,9 кг/м2. Сегодня фармакологический рынок препаратов, зарегистрированных в РФ, представлен тремя лекарственными средствами: орлистат, сибутрамин и лираглутид 3 мг. Но самостоятельное использование гормональных препаратов без доказательства гормональной дисфункции недопустимо. Применение гормональных препаратов без показаний к их применению вызывает развитие осложнений: глюкокортикоиды могут обусловить развитие синдрома Кушинга; назначение высоких доз тиреоидных гормонов может привести к тиреотоксикозу, а использование спортсменами андрогенных препаратов (для увеличения физической силы) к угнетению секреции гипофизарных гонадотропинов, развитию гинекомастии. Тиреоидные гормоны, несмотря на их калоригенный эффект не являются средствами лечения ожирения, тем более назначать тиреоидные гормоны на фоне гипокалорийной диеты нельзя", - говорит врач.

При значительном ожирении и отсутствии эффекта от консервативной терапии возникают показания к хирургическому лечению ожирения (бариатрическая хирургия). Таким образом, констатирует Галина Лака, нормализовать гормональный фон можно, но сделать это может только врач после тщательного изучения всех анализов на преобладание в организме жиронакапливающих и жиросжигающих гормонов. Доктор также добавляет, что вес человека на 40-70% зависит от наследственных факторов.