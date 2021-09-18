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18.09.2021 12:30
Рубрика: Общество

Врачи дали советы для борьбы с осенней хандрой

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С наступлением осеннего периода многие сталкиваются с ухудшением настроения и самочувствия, эксперты рассказали, как можно этого избежать.

Фото: pixabay.com
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Руководитель центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что в осенне-зимний период растет количество людей, которые испытывают проблемы со сном, а основной причиной этого является нехватка солнечного света из-за сокращения дня.

По словам специалиста, для большинства людей эта проблема решаема - нужно просто увеличить время пребывания в освещенных солнцем местах. Если это не помогает, можно использовать специальные световые приборы, которые имитируют солнечный свет.

Психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг отметил в беседе с RT, что изменения погоды могут ухудшать психологическое состояние, особенно у тех, кто недавно вернулся из отпуска и еще не прошел акклиматизацию.

"В данном случае, конечно, очень важно преодолеть себя и постараться войти в рабочий режим: в одно и то же время ложиться, в одно и то же время вставать, в одно и то же время принимать пищу", - сказал Файнзильберг.

Фото: iStock
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Он добавил, что отдых при этом должен быть активным. Хорошо влияют на психику прогулки в парках и лесах, где много зелени и звуков природы.

Диетолог Нурия Дианова посоветовала осенью включать в рацион "все разнообразие фруктов и овощей в любом виде", а также крупы. Она рекомендовала включать продукты, содержащие клетчатку в каждый прием пищи. При этом можно исходить из своих пристрастий

"Клетчатка - это шесть компонентов, например фрукты, сухофрукты, ягоды, овощи, зелень, салаты. То есть любая из этих комбинаций является источником витаминов, ограничение у сухофруктов из-за концентрированности", - добавила врач.

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