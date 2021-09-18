Вылетевший из Пекина в Париж самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания

Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший в субботу рейс из Пекина в Париж, был вынужден вернуться в аэропорт китайской столицы. Причиной стало возгорание в салоне, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание "Бэйцзин жибао".

Отмечается, что самолет вылетел из пекинского международного аэропорта Шоуду. Вскоре после взлета в задней части салона раздался хлопок и появился черный дым.

После возвращения в аэропорт борт успешно совершил посадку, а пассажиры были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал. О причинах возгорания ничего не сообщается.