Вышел русский трейлер третьего сезона "Наследников"

В Сети появился русскоязычный трейлер третьего сезона успешной многосерийной драмы HBO "Наследники" (Succession).

Распри между представителями могущественного клана Рой, владеющего медийным конгломерратом Waystar Royco., могут перерасти в настоящую войну внутри семьи.

К основному составу (Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук и другие) присоединились Александр Скарсгорд и Эдриан Броуди, которые сыграют важных инвесторов.

Сериал стартовал в 2018 году, снискав множество наград, включая "Эмми" и "Золотой глобус".

Премьера третьего сезона "Наследников" состоится 18 октября.

Оригинальный трейлер: