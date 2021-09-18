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Вышел русский трейлер третьего сезона "Наследников"

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    18.09.2021, 10:15
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился русскоязычный трейлер третьего сезона успешной многосерийной драмы HBO "Наследники" (Succession).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер третьего сезона сериала про маньяка-библиофила "Ты"

Распри между представителями могущественного клана Рой, владеющего медийным конгломерратом Waystar Royco., могут перерасти в настоящую войну внутри семьи.

К основному составу (Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук и другие) присоединились Александр Скарсгорд и Эдриан Броуди, которые сыграют важных инвесторов.

Сериал стартовал в 2018 году, снискав множество наград, включая "Эмми" и "Золотой глобус".

Премьера третьего сезона "Наследников" состоится 18 октября.

Оригинальный трейлер:

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