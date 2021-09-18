Вышел русский трейлер третьего сезона "Наследников"

В Сети появился русскоязычный трейлер третьего сезона успешной многосерийной драмы HBO "Наследники" (Succession).
Распри между представителями могущественного клана Рой, владеющего медийным конгломерратом Waystar Royco., могут перерасти в настоящую войну внутри семьи.
К основному составу (Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук и другие) присоединились Александр Скарсгорд и Эдриан Броуди, которые сыграют важных инвесторов.
Сериал стартовал в 2018 году, снискав множество наград, включая "Эмми" и "Золотой глобус".
Премьера третьего сезона "Наследников" состоится 18 октября.
Оригинальный трейлер: