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18.09.2021 09:40
Рубрика: Власть

Жители ДНР проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ

Текст: Руслан Мельников

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ путем дистанционного электронного голосования.

Фото: iStock
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"Это поистине историческое событие для всего Донбасса. У нас как, с одной стороны, жителей Донбасса и, с другой стороны, как граждан Российской Федерации впервые появилась возможность проголосовать за депутатов Государственной думы Российской Федерации. Могу сказать за себя: я рад и горд, что такая возможность у нас, наконец, появилась. Почему это нужно? Все просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей", - заявил Денис Пушилин.

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, приняли участие в выборах. Те, кто заранее подал заявки через портал "Госуслуги", могут проголосовать дистанционно с помощью телефонов и компьютеров или в инфоцентрах, размещенных в школах, учреждениях культуры и местных администрациях.

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