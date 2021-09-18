Жители ДНР проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ путем дистанционного электронного голосования.

"Это поистине историческое событие для всего Донбасса. У нас как, с одной стороны, жителей Донбасса и, с другой стороны, как граждан Российской Федерации впервые появилась возможность проголосовать за депутатов Государственной думы Российской Федерации. Могу сказать за себя: я рад и горд, что такая возможность у нас, наконец, появилась. Почему это нужно? Все просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей", - заявил Денис Пушилин.

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, приняли участие в выборах. Те, кто заранее подал заявки через портал "Госуслуги", могут проголосовать дистанционно с помощью телефонов и компьютеров или в инфоцентрах, размещенных в школах, учреждениях культуры и местных администрациях.