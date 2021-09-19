1,7 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании за двое суток

В Москве в онлайн-голосовании за двое суток приняли участие 1,7 миллиона человек, сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.

По информации штаба, явка на электронные выборы достигла 85 процентов. Те, кто зарегистрировался на электронные выборы, свой голос могут отдать на сайте.

Выборы в Госдуму, напомним, проходят с 17 по 19 сентября. Жители некоторых районов Москвы также принимают участие в выборах депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.