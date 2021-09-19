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19.09.2021 20:57
Рубрика: В мире

Активисты на митинге в США потребовали освободить "политзаключенных"

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
Обнесенный высокими металлическими заграждениями конгресс США, перекрытые дороги, сотни полицейских для разгона беспорядков и кружащие над городом вертолеты - в таких беспрецедентных условиях прошел малочисленный, но весьма знаковый политический митинг в Вашингтоне.
Сотни полицейских в полном обмундировании для разгона беспорядков наблюдали за политическим митингом в Вашингтоне. Фото: EPA Сотни полицейских в полном обмундировании для разгона беспорядков наблюдали за политическим митингом в Вашингтоне. Фото: EPA
Сотни полицейских в полном обмундировании для разгона беспорядков наблюдали за политическим митингом в Вашингтоне. Фото: EPA
Фото: EPA
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Придерживающееся правоконсервативных взглядов движение "Америка, смотри вперед" назвало свою демонстрацию Justice for J6 (Справедливость для участников событий 6 января. - Прим. "РГ"). Члены движения требуют непредвзятого отношения к находящимся под арестом сотням американцев, которых в настоящее время судят за штурм Капитолия. Все задержанные являлись сторонниками экс-президента США Дональда Трампа и на тот момент были уверены: результаты президентских выборов и победа на них Джозефа Байдена были сфальсифицированы. Собственно, такие убеждения вкупе с предъявленными активистам обвинениями в многочисленных нарушения закона (нападения на полицейских, уничтожение госсобственности и проч.) привели около 600 "бунтовщиков" на скамью подсудимых. Первые приговоры к условным срокам и штрафам уже вынесены, но многим активистам грозит реальное и длительное тюремное заключение.

К конгрессу рискнули прийти всего несколько сотен человек

В связи с угрозой новых репрессий выйти вновь к стенам конгресса рискнули всего несколько сотен человек (издание Axios насчитало до 450 протестующих). Помимо американских флагов они прихватили с собой плакаты с красноречивыми лозунгами: "Виновен из-за любви к своей стране", "Сейчас же освободите политических заключенных!", "Продажные СМИ". К последним протестующие отнесли в том числе и телеканал CNN, который назвал данный митинг "частью опасной попытки переписать историю темного дня Америки". Однако вышедшие на Национальный молл активисты уверены - ничего переписывать им не нужно, а демонстрация лишь призвана "привлечь внимание к незаконному и не этическому отношению с не прибегавшими к насилию политическими заключенными". По словам выступившего в ходе ралли Мэтта Брэйнарда, ряд арестованных ФБР по следам событий 6 января граждан держат в одиночных камерах, запрещают им бриться и стричься. В адрес официального Вашингтона прозвучали и многочисленные обвинения в двойных стандартах - массово нарушавших закон во время прошлогодних беспорядков в США леворадикальных членов движения "Черные жизни важны" власти не спешат привлекать к ответственности, тогда как "патриотично настроенные и защищавшие свои конституционные права американцы" вынуждены сидеть в тюрьме.

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