Басинский: Взгляд Герберта Уэллса на Россию холодный, как английская улыбка

Сто пятьдесят пять лет назад, 21 сентября 1866 года, родился Герберт Джордж Уэллс, наверное, самый известный у нас писатель-фантаст. Кто не прочитал в отрочестве "Войну миров", "Человека-невидимку", "Машину времени"? А если и не прочитал, то все эти сюжеты, и про войну разных миров, и про машину, которая переносит нас в будущее, и про людей с экстраординарными способностями, - все это мы много раз видели в мировом кинематографе в разных версиях, но все это придумал один человек - Герберт Уэллс.

Фото: Library of the London School of Economics and Political Science / wikipedia.org