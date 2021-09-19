Белый дом показал "ценность" европейских партнеров для США

Трудно сказать, что сильнее оскорбило Францию - то, что по соглашению AUKUS между США, Британией и Австралией официальная Канберра предпочла американские подводные лодки французским, обосновав свое решение более высоким качеством последних, или же то, что Елисейский дворец узнал о новом военном союзе случайно, из утечки, появившейся в одной из австралийских газет. Официальное же подтверждение этой информации (привет французской разведке) Париж получил всего за несколько часов до подписания документов. Вдогонку этой "дипломатической пощечине", как называют произошедшее французские политики, к команде Макрона пришло понимание неслучайности демарша со стороны Вашингтона - трудно представить подножку сильнее для начинающейся предвыборной кампании действующего главы Франции.

Несмотря на нанесенное оскорбление, Макрону не хватит политической воли на то, чтобы выйти из НАТО. На снимке: президент Франции (справа) и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: EPA

Начинать борьбу за голоса избирателей с потери 66-миллиардного контракта для национальной оборонки - не лучший старт. Исправить ситуацию Елисейский дворец мог бы, ответив Вашингтону равноценным или хотя бы мало-мальски чувствительным пинком.

Но уже очевидно, что этого не произошло и не произойдет в обозримом будущем. Решительный отзыв французского посла из США и Австралии для консультаций не в счет. К тому же в Париже сразу смягчили пилюлю, заявив, что позвали глав дипмиссий для обычных консультаций и те скоро вернутся на рабочие места. Завуалированные угрозы выйти из НАТО или же ускорить создание европейской армии, звучавшие из уст французских официальных лиц, выглядят в нынешней ситуации не более чем ориентированной на внутреннего пользователя риторикой.

Скорый и неизбежный уход в отставку ключевого союзника Франции в вопросе создания европейского оборонного союза - канцлера Германии Ангелы Меркель, по сути, ставит крест на планах Макрона по формированию европейской армии. Совершенно не факт, что с новым руководителем немецкого правительства ему удастся о чем-либо подобном договориться.

Что же касается гипотетической угрозы выхода Франции из НАТО, то вряд ли у нынешнего хозяина Елисейского дворца хватит мужества на практике реализовать эту инициативу. Все, что остается Макрону в нынешней ситуации - в кулуарных беседах бессильно грозить кулаком дяде Сэму и демонстративно обижаться на Вашингтон, Канберру и Лондон. С призрачной надеждой, что те согласятся "компенсировать" Франции понесенный экономический, дипломатический и моральный ущерб. Причем последний, пожалуй, оказался наиболее существенным. Крупнейшая европейская страна, которую публично унизили ее союзники и партнеры, вряд ли может в будущем претендовать на роль полноценного и безоговорочного европейского лидера.

СМИ изучают потери, которые понесла Франция от "предосудительной наивности"

Есть в этой неприглядной для французов истории некоторые любопытные совпадения. В 2015 году, когда Париж, сославшись на европейские санкции, в одностороннем порядке неожиданно разорвал соглашение с Россией о постройке двух вертолетоносцев "Мистраль", нынешний министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан занимал пост министра обороны. В 2016 году он участвовал в этой же должности в подготовке соглашения с Австралией на постройку 12 субмарин с Naval Group и, уверен, выпил не один бокал шампанского за успех предприятия, естественно, позабыв о своем вероломстве в отношении соглашения с Москвой. А теперь тот же Ле Дриан обиженно рассуждает о "ножах в спину" со стороны партнеров, после того как Австралия решила, что французский контракт ей более не нужен.

В этом французском фиаско - не первом и явно не последнем, поучительно для многих американских союзников поведение команды Байдена. За последние пару месяцев Франция стала уже второй страной, отправленной в нокдаун Сонным Джо, как называл действующего президента США его предшественник. Первой был Афганистан, откуда Пентагон в считаные недели вывел войска, потому что политики в Вашингтоне посчитали такой геополитический расклад отвечающим национальным интересам. Теперь "утираться" пришло время французам - в Белом доме решили, что альянс AUKUS между США, Британией и Австралией нужнее американцам, чем партнерство с Францией. То, что обиженная Франция входит в НАТО и имеет влияние в единой Европе, американская сторона посчитала несущественными издержками. Назидание тем странам, кто воспринимает всерьез звучащие из Вашингтона обещания о вечной верности союзническому долгу, рассуждения о стратегическом партнерстве и прочие словесные "фантики", в которые охотно заворачивают американские политики национальные интересы США. Ровно до того момента, пока эти интересы по каким-либо причинам не изменятся.

Французские СМИ скрупулезно изучают потери, которые уже понесла их страна от "предосудительной наивности", проявленной в отношении США президентом Макроном - цитата из газеты "Фигаро". А газета "Монд" пишет об опасностях, с которыми сталкиваются государства, "которые играют выше пределов своих возможностей" - очевидный намек на неоправданное самомнение Франции на международной арене, не соответствующее ее реальному месту и роли в новом миропорядке как внутри, так и за пределами Евросоюза.

В том, что официальному Парижу придется уже в ближайшее время стереть с лица былые обиды, в Вашингтоне, похоже, не сомневаются. В Белом доме уже как ни в чем не бывало заявили, что считают Францию "старейшим союзником и одним из самых сильных партнеров". Что же касается отзыва французского посла на консультации, то, как объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в США с пониманием отнеслись к этому решению. Видимо, имея в виду, что французскому послу следует проветриться и успокоиться.

Еще более лицемерно на фоне произошедшего прозвучало заявление МИД Австралии. Там подчеркнули, что Канберра "с нетерпением ждет возможности снова сотрудничать с Францией" по ряду общих вопросов. Словом, ничего личного...

Единственная зримая "месть", которую позволили себе французы в отношении Вашингтона, - демонстративный отказ от совместного празднования юбилея морской битвы, которая произошла 200 лет назад во время борьбы Соединенных Штатов за независимость. Видимо, в Париже посчитали за неимением лучшего этот шаг равноценным ответом на потерю контракта в 66 миллиардов долларов, который достался американской оборонке.