Британских оперных певцов уволили ради расового разнообразия

Новости

На что обратить внимание в выписке ЕГРН при покупке недвижимости 17:17
Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже 17:16
В Осетии прошли выборы на самом высокогорном избирательном участке РФ 17:10
Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования 17:03
Подведены итоги первых российско-французских переговоров по шампанскому 16:56
В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование 16:48
Матвиенко оценила решение о выплатах 50 тысяч рублей всем блокадникам 16:31
Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом 16:29
Представители России и США обсудили вопрос о вмешательстве в выборы 16:22
Явка на выборах в Подмосковье превысила 37 процентов 16:19
В Петербурге проголосовали Михаил Боярский и Лариса Луппиан 16:08
На участках в Бразилии начались выборы депутатов Госдумы 16:03
Европейские эксперты оценили выборы в России 15:37
Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса 15:36
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии 15:16
Дмитрий Песков отдаст выигрыш "Миллиона призов" на благотворительность 15:12
В Роспотребнадзоре исключили новую волну коронавируса из-за штамма "мю" 15:10
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн 15:07
Головин забил первый мяч за "Монако" в чемпионате Франции-2021/22 15:05
Политолог Марков: Голосование на дому должно сохраниться навсегда 14:54
Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ 14:49
Командование США поздравило своих летчиков изображением российских Су-27 14:42
Французский политолог назвал Россию лидером цифровой демократии 14:37
Патриарх Кирилл призвал не стесняться своей веры ни перед кем 14:30
В Израиле задержаны все заключенные, бежавшие из тюрьмы строгого режима 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 16:42
Рубрика: В мире

Британских оперных певцов уволили ради расового разнообразия

Текст: Алексей Чуриков
Английская гастрольная опера (English Touring Opera, ETO) уволила половину своей труппы, чтобы лучше соответствовать современным требованиям разнообразия участников творческого коллектива. В участии в новом сезоне 2022 года отказано сразу 14 белым оперным исполнителям, что составляет более половины всей труппы. При этом многие из них участвовали в работе коллектива более 20 лет. Руководство ETO сообщило, что не будет заключать контракты с белыми исполнителями из-за новых рекомендаций Совета по делам искусств Англии, в которых якобы прописан четкий призыв к наращиванию расового разнообразия участников творческих коллективов.
Фото: Robert Workman / wikipedia.org Фото: Robert Workman / wikipedia.org
Фото: Robert Workman / wikipedia.org

Те, кто более не сможет гастролировать с ETO, получили утешительное письмо от директора организации Джеймса Конвея. Текст письма быстро просочился в СМИ и стал объектом жесткой критики как со стороны общественности, так и представителей музыкального сообщества Британии. В письме Конвей пишет, что ETO "стремится к увеличению разнообразия в своей команде". "Это соответствует твердым рекомендациям Совета по делам искусств, основного спонсора нашей гастрольной деятельности, а также большинства целевых фондов, поддерживающих нас", - говорится в тексте письма.

Такой шокирующий "зеркальный расизм" не остался без внимания европейской прессы. Так, во французской газете Le Figaro опубликовано интервью, в котором первая скрипка Филармонического оркестра Монако Чжан Чжан раскритиковала подход руководства ETO, назвав его по-настоящему дискриминационным. "Это решение не имеет отношения к музыке, оно чисто идеологическое. Тем более шокирующим и жестоким является то, что мир исполнительского искусства только возвращается к жизни после годичного локдауна из-за пандемии. Это также означает, что их карьера будет испорчена, а семьи, вероятно, окажутся в затруднительном положении. Где во всем этом мы видим справедливость и прогресс?" - заявила Чжан.

Она также назвала крайне странным тот факт, что музыкантам европейского происхождения в какой-то момент времени стало неприемлемым играть в европейских оркестрах. "В других частях света есть оркестры, полностью состоящие из азиатских, африканских или испаноязычных музыкантов. Их тоже критикуют за недостаточное включение меньшинств?" - удивляется первая скрипка Монако.

Фото: Getty Images
США, Британия и Австралия заключили антикитайский военный союз

Как сообщил портал классической музыки Slipped Disc, Совет по делам искусств Англии отрицает, что выдавал ETO подобные инструкции или рекомендации. "Мы не инструктировали English Touring Opera отправлять подобные письма. Сейчас мы ведем переговоры с ETO, чтобы убедиться, что критерии финансирования не были нарушены", - цитирует портал представителя организации. Дело в том, что Совет ежегодно выделяет на деятельность этого коллектива около 1,78 миллиона фунтов (почти 180 миллионов рублей - прим. "РГ") и вполне возможно, что из-за своего рвения установить тотальное разнообразие подобными методами руководство ETO может впоследствии лишиться части этих денег.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе