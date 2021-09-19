ЦБ призвал банки вести себя с заемщиками честно

Банк России будет уделять особое внимание поведенческому надзору и призывает банки задуматься над формированием долгосрочной лояльности клиентов. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XVIII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Мы очень большое внимание уделяем поведенческому надзору, потому что границы того, что такое хорошо и что такое плохо в российском банковском секторе, до сих пор несколько размыты. Надежды на саморегулирование пока в полной мере не оправдались. Поэтому, к сожалению, все стандарты и требования к продажам финансовых продуктов являются внешними для банков, установлены регулятором, а не самим банковским сообществом. Это, конечно, показатель некоторой незрелости финансового сообщества", - подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, над этой темой необходимо подумать. "Мы призываем вас не пилить сук, на котором вы сидите, а доверие клиентов - это то, на чем основана финансовая система, и еще раз подумать над тем, как формировать долгосрочную лояльность клиента, которая может быть сформирована только честностью и порядочностью, реальной заботой о нем", - сказала Набиуллина.

Так, банки должны перестать вводить своих клиентов в заблуждение, скрывать информацию об условиях кредитования, прекратить навязывать дополнительные услуги, подчеркнула глава Банка России. Она напрямую заявила, что регулятор не удовлетворен поведением банков. По словам Набиуллиной, борьба с недобросовестными практиками теперь стала для ЦБ приоритетом такого же уровня, каким несколько лет назад было очищение банковского сектора от недобросовестных игроков.

Набиуллина рассказала, что накануне видела рекламу одного из банков, где кредит предлагался под 5% годовых (сейчас это скорее уровень ставок по вкладам, да и то далеко не везде. - "РГ"). "Все мы знаем, что это, по сути, обман, и получить кредит под такую низкую ставку невозможно. И если почитать внимательно условия, написанные мелким шрифтом, то такая ставка действует только при оформлении страховки, которая существенно удорожает кредит", - сказала глава ЦБ. Это не единичный случай, почти все крупные банки заманивают клиентов таким образом, продолжила она.

Рассказывая в рекламе о розничном кредите под невозможные 5% годовых, банки на самом деле могут выдать его клиенту и под 30% годовых

"Именно заманивают, другого слова и не подберешь. Вообще, навязывание условно добровольных страховок, в том числе двойных или тройных, которые служат для обхода полной стоимости кредита и повышенных надбавок - это распространенная практика", - указала Набиуллина. Розничные ставки и так высокие, а если посчитать все связанные комиссии и платежи, то в ряде случаев получается, что заемщики должны платить до 30% годовых или даже больше.

"Такая же игра в наперстки с потребителем с POS-кредитами (кредиты, выдающиеся непосредственно в магазинах на товары, которые там продаются. - "РГ"), когда вместо них потребителю впаривают кредитные карты. И вместо, условно, кредита в 14% у человека на руках карта с ПСК 25% с возобновляемым лимитом. Мы спрашиваем банки: этот лимит хоть раз кто-то возобновлял? Нет, но возможность такая есть, отвечает банк. Очевидно, что в этой ситуации человек воспринимает данный кредит как целевой на покупку конкретного товара, а не как кредитную карту. Но, запутанный длинными договорами и пространными объяснениями менеджеров, человек на условия соглашается - и переплачивает", - рассказала глава Банка России.

По ее словам, ЦБ не оставит просто так подобные практики и будет их пресекать. Те банки, которые ведут ответственную политику, ориентированы на клиента, выиграют от того, что рынок будет очищаться от таких случаев, считает Набиуллина.