Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72-73,5 к доллару и 84,5-86 к евро.

В сентябре и в целом в этом году рубль выглядит стабильнее, чем большинство валют развивающихся стран. Основную поддержку рублю оказывают высокие цены на сырьё и спокойный геополитический фон. Рекордные цены на газ в Европе, высокие цены на нефть, многолетние пики цен на металлы обеспечивают повышенный приток валюты в страну по текущему счета платежного баланса РФ.

В пользу рубля выступает высокая ключевая ставка Банка России (6,75% годовых), которая является самой высокой среди крупных развивающихся стран после Турции. Это повышает привлекательность операций керри трейд с рублем (игра на разнице процентных ставок) для инвесторов и снижает риски оттока капитала из страны.

Также позитивом для рубля является сохраняющийся спрос иностранных инвесторов на российские облигации из-за близости завершения цикла ужесточения монетарной политики Банком России. Наконец, поддержку рублю во второй половине сентября окажет активная фаза сентябрьского налогового периода (экспортеры конвертируют валюту в рубли) и пониженный спрос на валюту для зарубежного туризма вследствие частично закрытых из-за пандемии внешних границ.

Сдерживающим фактором для рубля являются осторожные настроения международных инвесторов в отношении рисковых активов на фоне замедления глобального экономического роста в сочетании с повышенной инфляцией. Также укрепление рубля сдерживают повышенные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила (ежедневно 14,9 млрд рублей или $200 млн).

Главным событием предстоящей недели для всех финансовых рынков и возможным риском для рубля будет заседание ФРС США по монетарной политике в среду. В базовом сценарии мы ожидаем, что американский ЦБ сохранит околонулевую ставку и программу выкупа активов (QE) объемом $120 млрд в месяц неизменными, а также намекнёт на постепенное сворачивание QE позднее в этом году.

Однако, если риторика ФРС окажется более жесткой и ЦБ заявит о готовности быстрее выходить из монетарных стимулов, то не исключен новый виток оттока капитала с развивающихся рынков и ослабление рубля в сторону 73,5 к доллару и 86,5 к евро.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок продолжает получать поддержку со стороны отраслевой статистики из США, где наблюдается заметное сокращение коммерческих запасов в результате влияния урагана в Мексиканском заливе. Кроме этого, важным для рынка стало увеличение прогноза роста спроса на нефть со стороны МЭА и ОПЕК+. Негативным для котировок стало укрепление доллара после публикации сильных данных по розничным продажам в США.

На неделе судьба нефтяных котировок во многом зависит от итогов заседания ФРС США. Поддержку котировкам окажет сохранение прежней риторики Федрезерва без обозначения конкретных сроков сокращения программ количественного смягчения. Это, вероятно, приведет к ослаблению доллара и улучшению макроэкономических перспектив и, соответственно, прогнозов спроса на нефть. Уровень в $75 за баррель по сорту Brent выглядит равновесным, поэтому при нейтральных итогах заседания ФРС он должен сохраниться.

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

- Ключевым драйвером для всех мировых фондовых площадок станет назначенное на среду заседание ФРС. В центре внимания - комментарии регулятора по поводу перспектив программы количественного смягчения (QE). От Джерома Пауэлла ждут подробностей о том, как будет выглядеть процесс снижения покупок госбумаг, а также примерные сроки начала сворачивания QE. Консенсуса по поводу того, что будет сказано, нет. Ряд экспертов вовсе ждут, что ФРС решит еще повременить и просто перенесет объявление о конкретных цифрах и сроках на следующее заседание в ноябре. В пользу такого расклада указывает замедление темпов роста инфляции в стране - на этой неделе вышла соответствующая статистика.

В любом случае комментарии регулятора должны быть мягкими, чтобы не спровоцировать бегства инвесторов из рисковых активов.

В первой половине недели на рынках акций может быть некоторое затишье, а после среды все будет зависеть от позиции ФРС. Шансы на продолжение роста глобальных рынков сохраняются.

В России в фокусе будет своя отдельная тема, связанная с повышением налогов для металлургов, угольщиков и производителей удобрений. На выходных может пройти очередная встреча бизнеса с властями по этой теме. Ждать опережающей динамики от акций металлургического сектора сложно.

А вот бумаги нефтяников могут выглядеть устойчивей индекса МосБиржи, учитывая сохраняющуюся благоприятную конъюнктуру на рынке энергоносителей. Пространство для подъема сохраняется в акциях Лукойла, Роснефти.

По индексу МосБиржи ближайшие ориентиры находятся около 4100-4150 пунктов. О сломе восходящего тренда речи пока не идет. Для этого рынок должен опуститься ниже 3850 пунктов, но при текущих ценах на commodities такой сценарий не является базовым.