Центризбирком огласил явку на выборах в Госдуму восьмого созыва.

Согласно данным на табло в информационном центре ЦИК, явка на голосовании составила 40,49%.

Эта цифра не учитывает голосующих через интернет. Таких, по данным ЦИК, более 2,65 млн человек. Явка на онлайн-голосовании в Ростовской, Нижегородской, Курской областях и Севастополе приближается к 90%, а в Москве, Ярославской и Мурманской областях уже превысила этот показатель.

Напомним, сегодня в России завершается трехдневное голосование по выборам в Госдуму. Одновременно в девяти регионах выбирают губернаторов, в 39 - депутатов региональных заксобраний. Всего по стране проходит 4,4 тысячи избирательных кампаний.