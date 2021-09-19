ЦИК: Явка на выборах в Госдуму составила 35,69% на 10 утра

Новости

Памфилова рассказала о подтвержденных фактах вбросов бюллетеней 12:46
ЦИК изучит сигналы о нарушениях, полученные с помощью видеокамер 12:45
Французский политик пожелал Парижу скорее признать Крым российским 12:36
В ЦИК показали, что вбросить бюллетени в урну очень сложно 12:33
Патриарх Кирилл освятил собор Александра Невского в Волгограде 12:25
Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге 12:23
"ПСЖ" опроверг информацию, что Месси получает 30 миллионов евро в год 12:20
Полпред президента в УрФО поблагодарил жителей за активность на выборах 12:20
Космонавт рассказал о голосовании на МКС: Проблем у нас не было 12:12
Россияне рассказали, сколько времени им нужно на отпуск 12:12
ЦИК: Подводить итоги выборов начнут после 21:00 в воскресенье 11:57
ОП: Число фейков о выборах сократилось в два раза 11:40
Второй модернизированный бомбардировщик Ту-160М поднялся в воздух 11:34
Продлен период для возмещения затрат компаний на профилактику COVID-19 11:33
Песков про выигрыш в "Миллионе призов": Пока не знаю, нужно проверить 11:29
Парламент КЧР избрал главой республики Рашида Темрезова 11:21
В Греции открылись участки для голосования на выборах в Госдуму 11:01
В Индонезии ликвидирован самый разыскиваемый в стране террорист 10:48
В ЦИК заявили о DDoS-атаках на ресурсы комиссии и сайт онлайн-голосования 10:41
СМИ: ЦРУ поздно предупредило Пентагон о целях атаки беспилотника в Кабуле 10:40
Песков выиграл 10 тысяч рублей в "Миллионе призов" 10:37
Политолог Алексей Чеснаков: Голосование "ногами" становится архаичным 10:29
Путин поздравил участников восстановления собора Александра Невского в Волгограде 10:26
Корреспондент "РГ" отдала голос на выборах депутатов ГД и губернатора 10:26
Названы российские города, в которые стало дешевле летать 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 11:30
Рубрика: Власть

ЦИК: Явка на выборах в Госдуму составила 35,69% на 10 утра

Текст: Галина Мисливская
К утру воскресенья явка на выборах в Госдуму восьмого созыва по состоянию на 10.00 воскресенья превысила 35%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"По явке. Явка на выборы в Государственную думу - 35,69% у нас", - сказала она в информационном центре ЦИК России.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
В ЦИК назвали количество проголосовавших досрочно на выборах в Госдуму

Минимальную активность пока проявляют избиратели Санкт-Петербурга - 20,69%, в Ярославской области на участки пришли 21,7%, во Владимирской области - 21,97%.

Тройка самых активных регионов выглядит следующим образом: Чечня - 76,12%, Кабардино-Балкария - 69,18%, Тыва - 67,27%.

Памфилова уточнила, что показатель явки в Ярославской области не учитывает проголосовавших через интернет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
BBC: У детей в четырех странах выявлен новый респираторный вирус RSV
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств