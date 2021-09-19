ЦИК: Явка на выборах в Госдуму составила 35,69% на 10 утра

К утру воскресенья явка на выборах в Госдуму восьмого созыва по состоянию на 10.00 воскресенья превысила 35%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"По явке. Явка на выборы в Государственную думу - 35,69% у нас", - сказала она в информационном центре ЦИК России.

Минимальную активность пока проявляют избиратели Санкт-Петербурга - 20,69%, в Ярославской области на участки пришли 21,7%, во Владимирской области - 21,97%.

Тройка самых активных регионов выглядит следующим образом: Чечня - 76,12%, Кабардино-Балкария - 69,18%, Тыва - 67,27%.

Памфилова уточнила, что показатель явки в Ярославской области не учитывает проголосовавших через интернет.