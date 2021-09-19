ЦИК изучит сигналы о нарушениях, полученные с помощью видеокамер

Центризбирком внимательно рассмотрит все сообщения о возможных нарушениях на выборах, в том числе полученные с помощью системы видеонаблюдения, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"Есть ряд нарушений, мы их будем рассматривать и отчитываться, какие меры мы принимаем", - сказала она в воскресенье в информационном центре ЦИК. "Для этого мы и делали эту систему (видеонаблюдения) максимально прозрачной, чтобы любое нарушение выходило на поверхность, чтобы все тайное становилось явным", - добавила она.

Памфилова напомнила, что видеонаблюдением и средствами видеофиксации охвачены почти все участки в России и назвала "безумцами" тех, кто может решиться на вброс бюллетеней под камеру и в присутствии наблюдателей. "У нас много молодых, образованных членов комиссии, представляющих все партии", - подчеркнула Памфилова.

Напомним, согласно принятому Центризбиркомом порядку видеонаблюдения, более чем 50 тысяч из 96 с лишним тысяч избирательных участков в России оборудованы видеокамерами. Там, где это невозможно, установлены видеорегистраторы. Таким образом, средствами видеофиксации охвачены 96% участков.