ЦИК: На выборах в Думу работают 245 международных наблюдателей из 59 стран

В дни голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в России работают 245 иностранных наблюдателей из 59 стран, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"У нас 245 наблюдателей из 59 стран, у которых есть статус международных наблюдателей. Сейчас они разъехались по стране так, как считают нужным", - рассказала она в информационном центре ЦИК в воскресенье.

"Мы им только помогаем, если они к нам обращаются. У нас открыты регионы, страна, они могут посетить все, что считают нужным", - добавила глава комиссии.

У тех, кто приехал, настрой конструктивный, отметила она. В частности, беседа с небольшой группой наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была "подробной и очень заинтересованной". "Они действительно предметно смотрят, и это дорогого стоит. То есть страны Европы по-разному относятся к этому. Я думаю, что честные международные наблюдатели, профессионалы, внесут свою лепту в то, чтобы более объективная картина выборов", - сказала глава ЦИК РФ.

При этом она признала, что не может понять логику действий другой международной структуры - БДИПЧ ОБСЕ, которая отказалась прислать свою миссию в Россию. "Они решили, что​​​... как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей", - сказала Памфилова.

По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, который также ответил на вопросы журналистов в инфоцентре ЦИК, "должна быть принята консенсусным решением всех стран-членов ОБСЕ, включая Россию, регламентация деятельности БДИПЧ, в идеале - определены параметры наблюдения за выборами, например, в форме международной конвенции, которая стала бы для БДИПЧ своего рода Библией".

Однако на Западе эта идея пока не находит поддержки, посетовал сенатор. "Любые наши попытки навести порядок в этой сфере наталкиваются на жесткое сопротивление тех, кто хочет использовать этот беспорядок в качестве инструмента давления на нашу страну и вмешательства в наши внутренние дела", - сказал Константин Косачев.